Ganó el oro en bala pero no tiene bala: la increíble historia de Arrieguez

El atletismo argentino vivió una jornada histórica en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se disputan en Asunción. Juan Manuel Arrieguez, oriundo de Chillar, provincia de Buenos Aires, se quedó con la medalla de oro en lanzamiento de bala con un registro de 18,39 metros en su último intento. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su confesión posterior: no cuenta con balas propias para entrenar ni competir.

“Va a parecer un chiste, pero no tengo balas. Las que uso son prestadas”, reconoció en diálogo con TyC Sports. El joven de 21 años explicó que los implementos que utiliza pertenecen a Germán Lauro, referente del atletismo argentino y finalista olímpico en Londres 2012. “Es un orgullo poder entrenar con lo que él utilizó, pero sería genial tener una bala propia para tener la confianza de que, a donde vaya, voy a tener la que yo quiero”, agregó.

En una final de altísimo nivel y bajo la lluvia, Arrieguez logró imponerse a los brasileños Vinícius Avanzini (18,31) y Alessandro Soares (17,97). Además de quedarse con la medalla dorada número 16 para la delegación argentina, obtuvo la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El atleta bonaerense, que entrena en la Escuela Municipal de Atletismo de Azul bajo la conducción de Julio Piñeiro, valoró la posibilidad de representar al país pese a las dificultades. “Como dice mi entrenador, uno no elige las condiciones en las que compite y tiene que estar preparado para todo. Hoy lo estuvimos”, reflexionó.

Conmovido, dedicó su conquista a su abuela fallecida y no ocultó la emoción al escuchar el Himno Nacional en la premiación: “Para mí representar a la Argentina y escuchar el himno me llena el pecho de orgullo, es de esas cosas que pesan”.

La consagración de Arrieguez no solo quedará marcada por su rendimiento deportivo, sino también como un caso inédito que expuso la realidad que atraviesan algunos deportistas argentinos, capaces de alcanzar la gloria aun sin contar con los elementos básicos para su disciplina.