San Lorenzo consiguió su primer triunfo en la zona Campeonato B de la Copa Diego Maradona al superar de visitante a Atlético Tucumán por 3 a 1, con diez hombres, y se mantiene con chances de llegar a la final del torneo que otorga una plaza para la Copa Libertadores 2021, tras completarse la tercera fecha.



Ángel Romero, de tiro penal, el reaparecido después de su lesión ligamentaria Nicolás "Uvita" Fernández y Juan Ramírez marcaron los goles del visitante, que jugó con 10 futbolistas desde el arranque del segundo tiempo por la expulsión del tucumano Víctor Salazar, mientras que Leonardo Heredia había igualado para los locales.



Los dos equipos necesitaban sumar los tres puntos para mantener la esperanza de ganar la zona y acceder a la final, pero San Lorenzo salió airoso porque fue contundente y supo apretar el acelerador en el tramo final del partido, cuando el resultado era incierto.



Banfield está en la cima con nueve puntos; Talleres suma cinco y ahora San Lorenzo comparte el tercer escalón con Gimnasia, ambos con cuatro, mientras que ya están fuera de la pelea Atlético Tucumán y Colón, que suman apenas uno.



El partido fue intenso, entretenido y cambiante, con dos equipos que contaron con chances para convertir y no se guardaron nada.



Apenas unos minutos necesitó el visitante para ponerse en ventaja a través de un penal ejecutado por Ángel Romero, que dejó parado a Cristian Lucchetti con un toque suave y preciso.



El local no mereció irse al descanso en desventaja porque generó peligro en el arco de Fernando Monetti, que tuvo un par de atajadas notables, pero también contó con la ayuda del travesaño, que devolvió un remate de Guillermo Acosta, y lo salvó la poca puntería de Javier Toledo, que cabeceó junto al poste derecho desde el área chica.



Si bien en ese lapso llegó menos, el visitante pudo aumentar la diferencia con un par de contraataques que encontraron mal parada a la defensa del conjunto tucumano.



En el arranque del segundo tiempo llegó el minuto que parecía fatal para San Lorenzo porque fue expulsado Salazar y de inmediato igualó Heredia, que ganó por arriba y metió un cabezazo cruzado para establecer la igualdad.



La necesidad de ganar hizo que los dos entrenadores buscarán variantes para ir en busca de la victoria y mientras Ricardo Zielinski sumó delanteros, Mariano Soso apostó por jugadores veloces y obtuvo los dividendos esperados, ya que "Uvita" Fernández, que volvió después de ocho meses sin jugar por una lesión ligamentaria, marcó el tanto que comenzó a inclinar la balanza, y el triunfo lo selló Ramírez en otro veloz contraataque.



Atlético Tucumán se queda con las manos vacías después de haber realizado una primera fase perfecta -ganó los seis partidos- y comienza a prepararse para encarar la etapa posZielinski, quien cerrará en los próximos días un exitoso ciclo para mudarse a La Plata, donde lo espera Estudiantes.



Síntesis



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano Cristian Erbes, Guillermo Acosta y Nicolas Aguirre; Leonardo Heredia y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.



San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Alexis Sabella, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Oscar Romero; Ángel Romero y Alexander Díaz. DT: Mariano Soso.



Gol en el primer tiempo: 5m A. Romero (SL), de tiro penal .



Goles en el segundo tiempo: 4m Heredia (AT), 30m Fernández (SL) y 42m Ramírez (SL).



Cambios en el segundo tiempo: 7m Francisco Flores por Sabella (SL), 17m Ramiro Carrera por Acosta y Mauro Osores por G. Ortíz (AT), 19m Nicolás Fernández por O. Romero (SL), 24m Augusto Lotti por Aguirre (AT). 28m Matías Alustiza por Melano (AT), 37m Lucas Menossi por Díaz (SL) y Mariano Peralta Bauer por A. Romero (SL).



Incidencia en el segundo tiempo: expulsado a los 3m Salazar (SL).



Amonestados: Acosta (AT). Rodríguez y Fernández (SL).



Árbitro: Pablo Echavarría.



Estadio: "José Fierro", de Atlético Tucumán.