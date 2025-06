Gareca y un desafío casi imposible: qué tiene que pasar para que Chile vaya al Mundial

La derrota de Chile ante Argentina como local por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, sumada al triunfo de Venezuela frente a Bolivia, dejó al seleccionado trasandino en una situación crítica: quedó último en la tabla de posiciones y a ocho puntos del séptimo lugar, que da acceso al repechaje rumbo al Mundial 2026. Con solo tres partidos por disputar, el margen de error se redujo a cero para el equipo conducido por Ricardo Gareca.

A Chile le restan tres compromisos: visitará a Bolivia en la altura de El Alto el próximo martes, y en septiembre cerrará su participación ante Brasil como visitante y frente a Uruguay como local. El calendario, adverso por donde se lo mire, no deja mucho espacio para la ilusión.

La única forma en que La Roja podría acceder al repechaje es ganando los nueve puntos que quedan en juego y esperando una combinación de resultados. En primer lugar, Venezuela —actual séptimo con 19 unidades— no debería sumar más de un punto en las últimas tres fechas. Si eso ocurre, ambos equipos terminarían igualados en puntos, y la definición dependería de la diferencia de gol, que hoy favorece a los venezolanos por una diferencia de 11 tantos (-2 contra -13).

Pero ese no es el único escenario a considerar. También entran en juego las posibilidades de Perú y Bolivia. Para que Chile conserve chances, además de ganar todos sus encuentros, necesitará que Perú no consiga victorias en al menos uno de sus tres compromisos restantes y que Bolivia no sume seis puntos más.

El panorama es, sin dudas, muy complejo. El margen de maniobra se achica y la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 parece depender, una vez más, de un milagro.

📊 ¿Qué necesita Chile para ir al repechaje del Mundial 2026?

Condición Estado actual Qué tiene que pasar Ganar sus 3 partidos 0/9 puntos obtenidos Obligatorio: debe sumar los 9 puntos restantes Venezuela (7° con 19 pts) A 8 puntos de Chile Puede sumar como máximo 1 punto más Diferencia de gol con Venezuela -13 (Chile) vs -2 (VEN) Chile debe mejorar su diferencia en al menos 11 goles Perú (9° con 15 pts) A 4 puntos de Chile No debe ganar uno o más partidos Bolivia (8° con 16 pts) A 5 puntos de Chile No debe ganar más de un partido

✅ Conclusión: Chile debe ganar todo y esperar que Venezuela no sume, que Perú y Bolivia tropiecen, y mejorar notablemente su diferencia de gol. Las chances son matemáticas, pero remotas.