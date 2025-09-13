Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte debutaron este sábado con la camiseta blue en un partido en el que Chelsea dejó escapar dos puntos en la Premier. Empató 2-2 con Brentford y se fue con bronca, después de haber estado arriba en el marcador.

El equipo de Enzo Maresca sorprendió en el once inicial: Buonanotte fue titular y compartió mediocampo con Enzo Fernández. El ex Rosario Central se mostró dinámico, como en sus partidos con el Brighton, aunque le costó encontrar espacios en un duelo de ida y vuelta. Garnacho, en cambio, comenzó en el banco.

El entrenador había avisado durante la semana que al ex Manchester United todavía le faltaba ritmo físico, pero lo mandó a la cancha en el segundo tiempo para darle frescura en ataque.

En cuanto al juego, Brentford golpeó primero con un tanto de Kevin Schade en la primera parte. Chelsea reaccionó en el complemento: Cole Palmer empató con categoría y, poco después, una gran jugada de Garnacho dejó a Moisés Caicedo, que clavó un derechazo que parecía liquidar la historia. Sin embargo, en el minuto 93, el portugués Fábio Carvalho selló la igualdad para los locales.

El empate dejó sabor a poco en los Blues, que necesitaban un triunfo para escalar en la tabla.

Con los debuts de Buonanotte y Garnacho en Chelsea, la Scaloneta se ilusiona de cara al futuro.