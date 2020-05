Parecería una cruzada anti jugador argentino. Hace no muchos días Gary Neville había criticado con dureza el paso del Fideo Di María por su paso con pena y sin gloria por el United. Ahora le tocó a Carlitos Tévez.

El inglés criticó la falta de profesionalidad del Apache durante su segundo año en el Manchester United y volvió a abrir la guerra entre los dos. "Lo que me molestó de Tevez fue que bajó en la segunda temporada", comentó en Sky Sports. "Comenzó a quedarse en la camilla, a llegar tarde al entrenamiento, a perder tiempo. Yo estaba loco por el United, no pensaba en nada que no fuera el club todos los días. No acepté la idea de que alguien entrara a ese vestuario y no diera lo mejor", añadió.

Y continuó: "Estoy decepcionado de que no fuera correcto como profesional. No tengo ningún problema con que los jugadores abandonen el club. David Beckham se fue, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy. Grandes jugadores. Pero hay una manera de irte y una manera de comportarse cuando estás en el club". Recordemos que Tévez luego jugó en el rival de siempre en la ciudad, el Manchester City.

Sin embargo, no todo fueron malas palabras hacia el argentino. "Tevez por un año, con Ronaldo y Rooney, fue impresionante. Fuera de este mundo. No solo por la calidad de los jugadores, sino por la increíble determinación de los tres. Ronaldo era diferente, una amenaza. Rooney y Tevez eran luchadores de la calle, pero con una calidad increíble".