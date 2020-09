Pierre Gasly (Alpha Tauri) ganó el Gran Premio de Italia, el octavo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Monza, por delante del español Carlos Sainz (McLaren).

Two of F1's young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win 🏁🏆



What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UZB4F34h09