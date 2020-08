La finalización de la Serie A en Italia marca un eslabón más de la temporada en Europa, signada por la pandemia. Ahora sólo queda la definición de la Champions League, el torneo de mayor prestigio de clubes del planeta.

Nápolí finalizó la liga de su país venciendo a la Lazio, coronando un torneo irregular, lejos de sus últimas campañas en el calcio. Ahora le queda el desafío de poder clasificar a la definición en Lisboa. Para ello, debe conseguir la clasificación en el Camp Nou frente al Barcelona, luego de igualar 1 a 1 en el San Paolo.

En la última conferencia de prensa le preguntaron a Gennaro Gatusso como haría para marcar a Lionel Messi. "¿Parar a Messi? Yo podría marcarlo en sueños o jugando en la Playstation de mi hijo y seleccionando el Gattuso con la camiseta de Milan, cuando pesaba 15-20 kilos menos".

Gattuso también habló sobre Lorenzo Insigne, quien se fue lesionado y entre lágrimas en el minuto 82 del partido ante la Lazio, y su presencia en el vital encuentro ante el FC Barcelona está en duda.

"Aún no he hablado con el médico. El único que lo ha hecho ha sido Lorenzo y ya lo valoraremos. No sé precisamente qué tiene, si hablo estaré diciendo cosas que quizás no son verdad. Este domingo se le hará una resonancia".