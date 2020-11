El mundo continúa despidiendo a Diego Armando Maradona. Luego de nuestro país, su lugar en la tierra fue sin dudas Nápoles. Allí posicionó al emblemático club del sur de Italia en una referencia en el fútbol mundial.

Luego de la victoria frente al HNK Rijeka por la Europa League, el técnico celeste, Gennaro Gatusso habló en la conferencia de prensa y dejó en claro el sentimiento de todo Nápoles: "Tenía 10 años y siempre me prometían que me iban a llevar al San Paolo a verlo, pero nunca se conseguían entradas, el estadio estaba siempre lleno... Me quedó la deuda de verlo, después pude cenar tres o cuatro veces con él, es un recuerdo inolvidable, teníamos los mismos sentimientos. Los últimos cuatro o cinco años hablamos un par de veces y por último le mandé saludos cuando cumplió 60 años", manifestó.

También agregó: Tengo la amargura de no poder contarle a mis hijos que jugué contra Maradona... me duele, hoy dicen que está muerto pero él no morirá jamás. Mucho menos en esta ciudad, que tuvo la suerte de tenerlo. Él cambió la historia del fútbol italiano porque durante mucho tiempo el campeonato se lo jugaban siempre los de Milán y Turín".

Para finalizar, se refirió al significado histórico de Diego en la ciudad que lo vió brillar en Italia: "Él fue mucho más que un futbolista, fue el orgullo de esta ciudad. Si hacen una encuesta hoy, creo que es más famoso que San Gennaro. Diego Armando Maradona le ganaría siempre. Desde ayer nos empezó a faltar, pero quedará siempre vivo por lo que hizo y por lo que fue, algo extraordinario".