George Russell voló y le quitó la pole a Verstappen en Singapur
El británico marcó el mejor tiempo y saldrá adelante en Marina Bay. Franco Colapinto no superó la Q1 y partirá 18.º, tras una bandera amarilla que lo perjudicó. ¿A qué hora arranca la carrera este domingo?
George Russell fue el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Singapur y se quedó con la pole position con un tiempo de 1:29.158. El piloto de Mercedes lideró una definición ajustada, seguido por Max Verstappen a +0.182 y Oscar Piastri a +0.366.
El top 5 lo completaron Kimi Antonelli y Lando Norris, confirmando la paridad entre Red Bull, McLaren y Mercedes en el trazado urbano de Marina Bay.
Más atrás, Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2. El argentino sufrió el ingreso de banderas amarillas en su último intento, tras la falla mecánica de Pierre Gasly, su compañero en Alpine.
Quedó 18° y largará desde el fondo de la parrilla, aunque por delante del propio Gasly, que terminó 20°.
La carrera se disputará este domingo a las 9:00 de la mañana (hora argentina), bajo las luces del circuito callejero de Singapur.