George Russell voló y le quitó la pole a Verstappen en Singapur

George Russell fue el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Singapur y se quedó con la pole position con un tiempo de 1:29.158. El piloto de Mercedes lideró una definición ajustada, seguido por Max Verstappen a +0.182 y Oscar Piastri a +0.366.

El top 5 lo completaron Kimi Antonelli y Lando Norris, confirmando la paridad entre Red Bull, McLaren y Mercedes en el trazado urbano de Marina Bay.

Más atrás, Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2. El argentino sufrió el ingreso de banderas amarillas en su último intento, tras la falla mecánica de Pierre Gasly, su compañero en Alpine.

Quedó 18° y largará desde el fondo de la parrilla, aunque por delante del propio Gasly, que terminó 20°.

La carrera se disputará este domingo a las 9:00 de la mañana (hora argentina), bajo las luces del circuito callejero de Singapur.