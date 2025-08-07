Gimnasia de La Plata festejó en Mendoza y tomó aire en la lucha por el descenso

En un partido clave por la permanencia, Gimnasia y Esgrima La Plata venció este jueves a Godoy Cruz en el inicio de la fecha 4 del Torneo Clausura. Fue por 2 a 1 en el estadio Feliciano Gambarte y consiguió despegarse de la zona de descenso. El equipo dirigido por Darío Orfila mostró contundencia en los momentos justos y dejó sin respuestas a un rival que no pudo demostrar juego.

El “Lobo” abrió el marcador gracias a Manuel Panaro, figura del encuentro, y amplió la ventaja con un cabezazo de Marcelo Torres tras un buen centro del propio Panaro. La visita supo cerrarse bien en defensa, achicando espacios y exponiendo las dificultades del “Tomba” para generar peligro.

Godoy Cruz tuvo una chance clara para igualar en la primera etapa, cuando un remate de Agustín Auzmendi se estrelló en el palo con el marcador 1-0.

En el complemento, el conjunto mendocino buscó el descuento con empuje pero sin ideas, y recién sobre el cierre encontró el gol gracias a Nicolás Fernández, cuyo disparo se desvió levemente en Auzmendi.

Es la segunda victoria consecutiva para Gimnasia, que suma puntos claves en la tabla y se despegó a 6 de Talleres, que hoy debería jugar un desempate por la permanencia.