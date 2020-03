Cuando los planteles de Gimnasia y Banfield llegaron al Bosque, ambos entrenadores coincidieron. “No debería haber fútbol, tendría que suspenderse la fecha”, dijeron a coro Julio Falcioni y Diego Maradona.

Cuando faltaba menos de una hora para que el Lobo y el Taladro salieran a la cancha, comenzaron los llamados. Con los jugadores de Banfield se comunicó Leonardo Ponzio, a través de su ex compañero, Nicolás Bertolo. También hubo contactos con otros referentes del otro partido de la jornada: Patronato - San Lorenzo.

No está claro qué fue lo que motivó al plantel millonario a encabezar esta movida, mientras tanto en La Plata hubo una reunión entre los capitanes, dirigentes y el árbitro Andrés Merlos. Hubo momentos de incertidumbres y hasta tuvo que interceder Agremiados para que el partido se juegue.

Básicamente les explicaron a los futbolistas que no había ninguna medida que ampare el no jugar y que la no presentación de uno o ambos equipos sometería a los clubes a la pérdida de puntos.