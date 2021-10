Gimnasia y Newell's Old Boys de Rosario, ambos necesitados de una victoria, se enfrentarán en el estadio provincial Diego Armando Maradona -ex Ciudad de La Plata-, por la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido se jugará desde con las 15.45 con arbitraje de Diego Abal y transmisión de la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.



Gimnasia, 15to. con 18 puntos, acumula dos fechas sin ganar: perdió frente a Sarmiento de Junín (0-1) en el reencuentro con sus hinchas y empató con Independiente (1-1) en Avellaneda, el lunes pasado.



El "Tripero", dirigido por Néstor Gorosito, dejó su localía en el Bosque y se mudó transitoriamente al Único para aumentar el cupo de socios habilitados para acompañar al equipo dado el aforo del 50% determinado por el Gobierno nacional.



En ese estadio, entre compromisos locales e internacionales, disputó 57 encuentros con un saldo de 25 victorias, 11 empates y 21 derrotas. El último triunfo fue justamente ante Sarmiento -verdugo hace 12 días- por 3-0, el 15 de junio de 2013 por el torneo de la Primera Nacional.



"Pipo" Gorosito está obligado a realizar dos modificaciones en la formación por la suspensión del defensor Matías Melluso y la lesión del delantero Nicolás Contín (menisco externo y ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha). Ingresarán Lucas Licht y Rodrigo Holgado, respectivamente.



Newell's, 20mo. con 16 unidades, sumó dos derrotas (Huracán 0-1 y Vélez 1-2) y un empate (Godoy Cruz 2-2) en sus últimas tres presentaciones y su DT Fernando Gamboa, en busca de una reacción, ensayó un equipo con cinco cambios.



El arquero Ramiro Macagno; los defensores Patricio Acevedo y Cristian Lema y los mediocampistas Fernando Belluschi y Diego Calcaterra ocuparán el lugar de Alan Aguerre, Gastón Compagnucci, Manuel Capasso, Mateo Maccari y el suspendido Juan Sforza.



El experimentado Maximiliano Rodríguez no se recuperó de un traumatismo en la pantorrilla derecha, por lo que no viajará a La Plata.



El conjunto rosarino aventaja por seis partidos a Gimnasia en el historial por ligas de AFA, ya que ganó 50 veces, empató 35 y perdió 44 en 129 enfrentamientos.