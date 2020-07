Ginés González García, calificó este sábado como "arbitraria" la fecha del 15 de septiembre impuesta por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para el regreso de la Copa Libertadores.

"Vamos a intentar que los clubes argentinos se entrenen a mediados de agosto pero evidentemente ha sido una fecha un poco arbitraria la que puso la Conmebol o pensando que esto ya pasó y no es así"

Advirtió el ministro en el canal Todo Noticias (TN).

"Quedamos en que ni bien termine esta fase el 17 de julio comenzaremos a conversar. Nosotros en Nación hicimos protocolo pero queremos ver los otros aunque nunca me mandaron los oficiales de Conmebol, sólo algunos de los viajes, y queremos verlos", afirmó el funcionario.

El Consejo de la Conmebol determinó el viernes pasado las fechas de retorno de la actividad para el 15 de septiembre con la Copa Libertadores, que tiene como protagonistas a Tigre, River, Boca, Racing y Defensa y Justicia.

“📅 ¡El calendario completo de la #Libertadores 2020! Las fechas de cómo se jugará lo que resta de la Copa. 🔜 La final será en enero de 2021. 🏆 #GloriaEterna”— CONMEBOL Libertadores on Twitter Link CONMEBOL Libertadores on Twitter



Además, la entidad continental puso como inicio de la Copa Sudamericana, en la que están Vélez, Lanús, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán e Independiente, mientras que Argentinos Juniors y Huracán ya quedaron eliminados, el 27 de octubre.



Y a su vez, la Eliminatoria a Qatar 2022 arrancará entre el 7 y el 15 de octubre, con Argentina recibiendo a Ecuador y visitando luego a Bolivia.



A pesar de mostrarse cauteloso sobre el regreso de la actividad en el corto plazo, González García aclaró: "Haremos fuerza para comenzar cuanto antes pero no podemos decir ahora cuándo lo podremos autorizar".



De hecho, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante la reunión virtual de Conmebol, dejó en claro su postura de retrasar "al menos una semana" el reinicio para "darle tiempo a sus clubes".

"Esto no es matemático. Yo creo que dentro de pocos días los casos van a bajar, pero no hay precisión. El futuro va a ser una incertidumbre. No podemos hacer pronósticos que vayan más allá del corto plazo. Lo que podemos hacer es trabajar todos los días para que el impacto sea menor y lo estamos haciendo", concluyó el ministro de Salud.

Los partidos de equipos argentinos en el reinicio de la Libertadores 2020 serán: Libertad de Paraguay- Boca Juniors; San Pablo de Brasil-River Plate; Racing-Nacional de Uruguay; Defensa y Justicia-Delfín de Ecuador y Guaraní de Paraguay-Tigre.

Fuente: Télam