Emanuel Ginóbili se sumó a las recomendaciones del uso de barbijo para combatir la pandemia de coronavirus.

El ex basquetbolista argentino, que pasa sus días en Estados Unidos, replicó datos que demuestran cómo taparse la boca reduce los contagios.

En Instagram, mientras tanto, el oriundo de Bahía Blanca se divirtió con la imagen de la estatua que lo homenajea en Buenos Aires, que tiene colocado uno.

🇺🇸The more people wear masks, the more effective mask-wearing becomes! #masks4all

🇦🇷Cuantas más personas usen máscarillas en público, más efectivas se tornarán para todos. https://t.co/HqUr42JIed