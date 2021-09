Gimnasia y Esgrima La Plata, con el debut de Néstor Gorosito como entrenador, visitará este domingo a Godoy Cruz de Mendoza, en donde dirigirá su primer encuentro Diego Flores, en un cotejo protagonizado por equipos que están desarrollando campañas flojas y que corresponde a la fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol.



El encuentro se jugará este domingo en el estadio Feliciano Gambarte, de Godoy Cruz, a partir de las 13.30, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por Fox Sports.



Gorosito es el nuevo técnico de Gimnasia en reemplazo de la dupla integrada por Mariano Messera-Leandro Martini, mientras que Flores excolaborador de Marcelo Bielsa en Olympique de Marsella y Lille, de Francia, y Leeds United de Inglaterra, sustituye a Sebastián Méndez en el club cuyano.



Gimnasia, que cuenta con una de las figuras del primer semestre del año, el tucumano Luis Miguel Rodríguez, ex Colón, apuntaba a estar mucho mejor ubicado pero está con 10 puntos y con un lastre de 11 fechas sin vencer fuera de La Plata, con cinco empates y seis derrotas.



El equipo platense esta 20mo. en la tabla de promedios y no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos.



Godoy Cruz también suma 10 unidades, con cuatro jornadas sin triunfos y está último en la tabla de promedios un dato muy preocupante tomando en cuenta que a partir de la próxima temporada volverán los promedios por lo tanto la prioridad de Flores es que el equipo comience a ganar para elevar su famélico promedio.



No obstante, el equipo mendocino también tiene en mente la Copa Argentina certamen en el cual jugará próximamente ante Racing por los tos octavos de final.



En el historial en primera jugaron 17 veces con ventaja para el equipo platense por ocho triunfos contra cinco y cuatro igualdades.