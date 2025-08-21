Godoy Cruz cayó 1-0 ante Atlético Mineiro en Mendoza y se despidió de la Copa Sudamericana en los octavos de final, tras el 2-1 sufrido en la ida en Brasil.

El gol de la clasificación para el conjunto visitante lo marcó Natanael al inicio del segundo tiempo.

El partido comenzó con una jugada que pudo cambiar el rumbo: el árbitro Felipe González cobró penal para Godoy Cruz por una mano en el área, pero el VAR lo llamó a revisión y la sanción fue anulada. Desde allí el juego se tornó intenso, con el equipo mendocino buscando opciones para revertir la serie.

En el arranque del complemento, y pese al ingreso ofensivo de Daniel Barrea en lugar de Nicolás Fernández, Atlético Mineiro golpeó de inmediato. Natanael definió cruzado y puso en ventaja a la visita, lo que complicó definitivamente las aspiraciones del “Tomba”.

Con este resultado, Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana. En tanto, el Galo avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Bolívar de Bolivia.