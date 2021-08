River Plate, tras la dura eliminación de la Copa Argentina ante Boca Juniors, y con la mente puesta en el partido ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, visita este sábado con un equipo alternativo a Godoy Cruz en Mendoza por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará desde las 20.15 en el estadio Feliciano Gambarte del equipo cuyano, con el arbitraje de Ariel Penel y TV a cargo de Fox Sports.



Tras una serie de buenos resultados, entre los cuales se incluye la clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, River no tuvo una semana fructífera, ya que el pasado domingo igualó como local por la LPF ante Huracán (1-1), con una mezcla de titulares y suplentes, y el pasado miércoles quedó fuera de la Copa Argentina nada menos que contra Boca.



River no fue el de siempre ante el "Xeneize": le faltó serenidad, precisión e, incluso, hasta un mayor caudal temperamental, aunque estuvo más cerca que Boca del triunfo en los 90 minutos.



Sin embargo, el cero no se quebró y, en la definición por penales, el equipo de Miguel Russo fue concluyente y sigue en la Copa Argentina, que tiene como premio el pase a la Libertadores 2022.



La falta de Matías Suárez ante Boca fue importante en el funcionamiento de River: le quitó explosión, sorpresa y vértigo al ataque del equipo de Marcelo Gallardo, pero la mala noche platense debe quedar de lado y el "Millonario" tiene que poner su mente en la Libertadores.



Con esa intención, Gallardo dispondrá de un equipo alternativo para visitar a Godoy Cruz, ya que el miércoles próximo recibirá por la ida de cuartos de final ante Atlético Mineiro, el mismo que dejó a Boca fuera de la copa en medio de la polémica por el VAR.



En ese marco, está muy clara cuál es la prioridad para River: ser nuevamente campeón de América. Para ello, le faltan cinco partidos, claro está, con adversarios muy complicados como podrían ser Palmeiras, vigente campeón, o San Pablo, el equipo de Hernán Crespo que eliminó a Racing en octavos, y por lo tanto habrá descanso para varios.



River contará con un equipo con Franco Armani en el equipo, y otras figuras como Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Palavecino y Julián Alvarez.



Godoy Cruz está lejos de ser aquel equipo que hace pocos años jugó la Copa Libertadores e incluso fue subcampeón de la Superliga 2017/2018 a dos puntos del campeón Boca, con Diego Dabove como entrenador.



El "Tomba", dirigido por Sebastián Méndez, está preocupado con la tabla de promedios para los descensos que volverán a producirse la temporada próxima, debido a que, en la tabla de 26 equipos, está 24to. y solo supera a Platense y Sarmiento.



El equipo mendocino comenzó muy bien este certamen con triunfos por 2 a 1 ante Rosario Central, y Defensa y Justicia, pero luego se sucedieron dos reveses ante Atlético Tucumán y Colón.



En el historial jugaron en 19 ocasiones con ventaja de River de nueve triunfos contra seis y cuatro empates.

Posibles formaciones



Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Néstor Breitenbruch y Damián Pérez; Ezequiel Bullaude, Nelson Acevedo y Bruno Leyes; Martín Ojeda, Cristian Colman y Matías Ramírez. DT: Sebastián Méndez.



River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Benjamín Rollheizer y Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.



Cancha: Godoy Cruz



Árbitro: Ariel Penel



Horario: 20.15



Televisa: TNT Sports.