Mastantuono se estrenó en la red y aseguró el liderazgo del Madrid

El 23 de septiembre de 2025 es una fecha que ya quedó registrada en los libros de historia del Real Madrid, marcando el día en que Franco Mastantuono realizó su estreno goleador en la Primera División española. La victoria del equipo merengue fue contundente, imponiéndose por 4-1 ante el conjunto valenciano, en un encuentro disputado por la fecha 6 de La Liga.

La "joya de la selección argentina", que inició el partido como titular, pudo sacudir la red tras haber disputado cinco partidos previos en su nueva etapa en España. Su llegada al club se concretó luego de que el Real Madrid abonara la cláusula de rescisión de 45 millones de euros a River Plate.

El momento de la ansiada conversión llegó a los 37 minutos del primer tiempo. La jugada se inició con un contraataque comandado por Vinicius Júnior. Tras recibir el pase, Mastantuono ingresó al área y, con un gran disparo de derecha, la colgó en el ángulo para aumentar la diferencia y poner el 2-0 parcial.

Antes de su gol, el joven argentino había dado varias muestras de peligro en el arco rival: a los 20 minutos del primer tiempo, un remate suyo impactó en el travesaño y, previamente, a los 8 minutos, ya había disparado desde fuera del área, pasando cerca del palo derecho del arquero del Levante.

El marcador final de 4-1 se selló gracias a la contribución de otros goleadores de la Casa Blanca. El primero fue de Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior (Vinicius), mientras que Kylian Mbappé completó la cuenta con un doblete. El único tanto para el Levante lo convirtió Karl Edoard Blaise Etta Eyong.

El debut goleador de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid culminó cuando, a los 25 minutos del complemento, fue reemplazado por Jude Bellingham.

Con su anotación, Mastantuono sucede a Nico Paz como el último argentino en convertir para el Real Madrid. Paz había marcado para el merengue en noviembre de 2023, durante la victoria frente al Napoli por la UEFA Champions League.