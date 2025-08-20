La Policía Federal Argentina de la ciudad de Paraná detuvo este miércoles a Alejo Warles, alias “Shishi”, fundador de “Al Ángulo TV”, una página que retransmitía partidos de fútbol y carreras de Fórmula 1 de forma ilegal.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli. Las autoridades secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos utilizados para retransmitir partidos de fútbol nacionales e internacionales.

Según precisaron, la página poseía una estructura de 14 dominios espejo que retransmitía eventos deportivos en directo y que, hace poco, también había lanzado una aplicación para Android.

Al Ángulo TV es un sitio considerado uno de los operadores más importantes de piratería audiovisual en toda América Latina. Días atrás, el detenido había celebrado haber alcanzado los 100.000 seguidores, asegurando que “nadie podía atraparlo”.

En paralelo, también confirmaron que tanto el sitio web como la aplicación estaban configurados para generar ingresos a través de publicidad informal, por lo que se exponía a los usuarios el riesgo de robo de datos y de malware.