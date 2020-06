El cuestionado Adria Tour, la gira tenística por Serbia, Croacia y Montenegro organizada por el número uno del mundo, Novak Djokovic, produjo otro contagio de coronavirus, ya que el entrenador del serbio, Goran Ivanisevic, informó que el tercer test que le realizaron luego de la suspensión de la competencia dio positivo.

Ivanisevic, ex número dos del mundo, ganador del abierto de Wimbledon en 2001, participó como director de las exhibiciones que se concretaron en Belgrado y en Zadar, aunque no pudo disputarse la final en esta sede al conocerse la información sobre los primeros contagios.

"Desafortunadamente, después de dos test con resultado negativo que me había efectuado en los 10 últimos días, acabo de recibir los resultados de la tercera prueba de hoy y arrojó positivo de Covid-19. Me siento bien y no tengo ningún síntoma", dijo Ivanisevic.

El torneo de exhibición en el que estaban participando algunos de los jugadores mejor rankeados, debía continuar en Banja Luka (3 y 4 de julio) y Sarajevo (5 de julio), ambas ciudades de Bosnia.

Hasta ahora, en cuanto a los deportistas o allegados a ellos, pueden anotarse como contagiados al mismo Djokovic, al búlgaro Grigor Dimitrov, al croata Borna Coric, al serbio Víctor Troicki, además de Marko Paniki, preparador fìsico de Djokovic, Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov, la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo, y la de Nole, Jelena Ristic.

Esta circunstancia generó todo tipo de críticas hacia Djokovic por parte de algunos de sus colegas y del mundo del tenis en general, que espera el regreso de la competencia para el 14 de agosto con la disputa del abierto de Washington, en Estados Unidos, y que continuará con el Masters 1000 de Cincinatti y el US Open en Nueva York.