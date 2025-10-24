GP de México: Colapinto cerró 18° en la FP2

Franco Colapinto completó una nueva jornada de trabajo en el Gran Premio de México, donde finalizó 18° en la segunda práctica libre (FP2) al volante del Alpine A525.

El argentino marcó un tiempo 1.329 segundos más lento que el líder Max Verstappen (Red Bull), quien dominó la sesión con 1:17.392.

Detrás del neerlandés se ubicaron Charles Leclerc (Ferrari) a 0.153 y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 0.174, confirmando un viernes muy apretado en la parte alta.

Colapinto también había tenido acción en la FP1, donde firmó una destacada novena posición, aunque esa tanda inicial contó con la participación de varios rookies y pilotos de reserva.

El piloto argentino sigue consolidándose dentro de Alpine, completando kilometraje valioso en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

HORARIOS Y TELEVISACIÓN DEL GP DE MÉXICO

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14:30.

Clasificación: 18:00.

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00.

Tanto las prácticas, como la clasificación y la carrera del Gran Premio de México podrán verse a través de FOX Sports y Disney+ Premium.