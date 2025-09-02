GP de Monza: Ferrari se viste de azul en honor a Niki Lauda

Ferrari llega a Monza tras el mal paso por Zandvoort, donde sufrió un doble abandono. La revancha inmediata llegará con un condimento especial: un homenaje a Niki Lauda a 50 años de su primer campeonato con la escudería.

Este fin de semana, el Cavallino saldrá a la pista con detalles en azul. No es un cambio menor. El color recuerda al Ferrari 312T con el que Lauda logró el título en 1975. Ese auto, que combinaba el rojo con blanco y azul, quedó en la historia.

La coincidencia también suma: fue un 7 de septiembre en Monza cuando Lauda selló el campeonato. Exactamente la misma fecha en la que se corre este Gran Premio medio siglo después.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, junto a sus mecánicos, tendrán gorras y camisetas azules. Las chaquetas seguirán siendo rojas, aunque con un estilo retro y el Cavallino tal como se veía en los años 70.

No es la primera vez que Ferrari apela al azul. Ya lo había hecho en Miami, en 2024 y 2025. Ahora, en Italia y ante su gente, el guiño apunta directo a la memoria de Lauda y a la identidad histórica del equipo.