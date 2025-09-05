En el arranque del Gran Premio de Italia, Lewis Hamilton clavó el mejor tiempo del día: 1:20.117. Charles Leclerc lo escoltó a solo 0.169 segundos. Con mucha expectativa, el rojo de Maranello rugió fuerte en territorio tifosi.

Además de los tiempos de la Scudería, la otra novedad fue que Franco Colapinto no vio acción. En la FP1 no giró: cedió el Alpine al piloto reserva Paul Aron. El estonio se despachó con una maniobra desafortunada: un trompo que lo dejó fuera de combate en plena sesión.

El argentino volverá a escena en la segunda práctica de este viernes.

Monza tiene una historia especial con Colapinto. Fue aquí donde debutó en F1 el año pasado, con Williams. Ahora se prepara para volver al trazado fetiche, aunque con el traje de Alpine.

Como en la gran mayoría de los GP, Alpine sufrió otra vez. Los comandados por Flavio Briatore no tuvieron su mejor sesión y Pierre Gasly registró el 18° mejor tiempo y Paul Aron quedó en el 20° lugar, ambos a más de segundo y medio del líder.

En la última vuelta, la sesión debió verse demorada debido al inconveniente de George Russell con Mercedes. El británico le informó a su equipo que se quedó sin potencia en el motor. Se esperarán novedades para confirmar si el monoplaza podrá salir a disputar la FP2.

Los horarios y el cronograma del GP de Italia

Viernes 5 de septiembre

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 7 de septiembre