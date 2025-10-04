GP de Singapur : Colapinto largará 16° tras dos descalificaciones

Franco Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y largará desde el puesto 18 en el Gran Premio de Singapur.

El argentino quedó a poco más de un segundo del mejor registro de la primera tanda, marcado por Lewis Hamilton con un tiempo de 1:29.765.

La clasificación tuvo un cierre accidentado. En los últimos instantes de la Q1, Pierre Gasly sufrió una pérdida de potencia en su Alpine y debió abandonar. La situación obligó a desplegar banderas amarillas, lo que impidió que Colapinto completara su último intento rápido.

El joven piloto de Pilar venía mejorando sus parciales, pero la interrupción lo dejó sin chances de avanzar. Finalmente terminó 18.º, apenas por delante de su compañero Gasly, que quedó 20.º.

La Q1 fue dominada por Hamilton, seguido de George Russell (+0,163) y Lando Norris (+0,167). Max Verstappen y Kimi Antonelli completaron los cinco primeros lugares.

Con ambos Alpine eliminados, el equipo francés vuelve a quedar lejos de la pelea por los puntos. Para Colapinto será una carrera exigente desde el fondo del pelotón, con la misión de aprovechar cualquier incidente o estrategia que le permita avanzar.

Pasadas las 14 (hora argentina), la FIA dio a conocer dos penalizaciones para los pilotos de Williams. Según confirmaron desde el ente, la escudería presentó irregularidades en ambas monoplazas.

Tras la decisión, Alex Albon y Carlos Sainz cayeron a las últimas dos posiciones de la parrilla y largarán desde el fondo en la carrera. Esto benefició tanto a Colapinto como a su compañero Gasly, quienes subirán dos lugares.

La carrera principal del Gran Premio de Singapur se correrá este domingo desde las 9 horas de Argentina.