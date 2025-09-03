GP Monza: Alpine explicó por qué Paul Aron ocupará el lugar de Colapinto

Alpine volvió a sacudir la previa de la Fórmula 1. A horas del inicio del Gran Premio de Italia en Monza, la escudería confirmó que Paul Aron será quien dispute la FP1 del viernes en lugar de Franco Colapinto.

El movimiento responde a una obligación reglamentaria: cada equipo debe darle rodaje a su piloto de reserva al menos una vez en la temporada. Por eso, el estonio de 21 años se subirá al A525. Tras la primera tanda, Colapinto retomará el control y completará el resto del fin de semana.

Aron no es debutante absoluto. Ya giró este año en dos prácticas libres, aunque con otro equipo: Kick Sauber. “Mi objetivo es conseguir un asiento a tiempo completo. No tengo apuro, pero lo quiero a más tardar el año próximo”, declaró el joven piloto.

El anuncio llega en medio de tensiones internas. Días atrás, Alpine tuvo que salir a pedir respeto en redes tras los insultos que recibió Pierre Gasly, luego de la maniobra que dejó a Colapinto sin puntos en Zandvoort. El propio argentino apoyó ese comunicado.

Cronograma del GP de Monza (hora argentina)