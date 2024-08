ESTE FUE EL EQUIPO DE LOS PUMAS QUE DERROTÓ A LOS ALL BLACKS 38-30 :

1- Thomas Gallo, 2- Ignacio Ruiz, 3- Eduardo Bello, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera (C), 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Matías Moroni, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Mayco Vivas, 18- Joel Sclavi, 19- Tomás Lavanini, 20- Efraín Elías, 21- Joaquín Oviedo, 22- Lautaro Bazán Vélez, 23- Tomás Albornoz.

De los siete cordobeses jugaron seis, el único que no ingresó fue Lauti Bazán Vélez.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 12' penal convertido por Damian McKenzie (NZ), 15' try de Sam Darry convertido por Damian McKenzie (NZ), 23' try de Lucio Cinti (LP), 27' penal convertido por Damian McKenzie (NZ), 30' penal convertido por Santiago Carreras (LP), 34' try de Anton Lienert-Brown convertido por Damian McKenzie (NZ), 38' try de Mateo Carreras convertido por Santiago Carreras (LP).

Resultado parcial: ALL BLACKS 20-15 LOS PUMAS

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 42' try de Franco Molina convertido por Santiago Carreras (LP), 46' penal convertido por Damian McKenzie (NZ), 50' penal convertido por Santiago Carreras (LP), 52' try de Mark Tele’a convertido por Damian McKenzie (NZ), 56' penal convertido por Santiago Carreras (LP), 69' try de Agustín Creevy convertido por Santiago Carreras (LP), 78' penal convertido por Santiago Carreras (LP).

Resultado final: ALL BLACKS 30-38 LOS PUMAS