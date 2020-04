Al igual que en Argentina, la grave denuncia de Daniela Cortés contra Sebastián Villa, delantero de Boca, por violencia de género no tardó en explotar en Colombia, donde los principales diarios de dicho país también se hicieron eco de la noticia.

DIARIO EL ESPECTADOR

"Denuncian a Villa por supuesta violencia de género. Fue denunciado por su novia, Daniela Cortés, por un supuesto maltrato intrafamiliar. Según la mujer, el comportamiento del futbolista, quien ha hecho parte de la selección colombiana de fútbol lleva dos años. Incluso menciona en el mensaje una supuesta amenaza contra ella y su familia por parte de este".

EL TIEMPO

"Denuncian a Sebastián Villa por supuesta violencia de género. En la publicación hay 10 contenidos, de los cuales dos son videos y ocho imágenes. En ellas se ven en golpes en sus brazos, a la altura de la ceja derecha, en la boca y, además, en varias fotos se le ve con sangre y llorando".

EL PAÍS

"Pareja de futbolista Sebastián Villa lo denuncia por supuesto maltrato físico". Y luego citan declaraciones de la novia del jugador, en su Instagram: "'Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”.

NOTICIAS CARACOL

"'Ya no aguanto más': novia de Sebastián Villa denuncia brutal agresión por parte del futbolista. Daniela, quien está en Argentina junto al jugador del Boca Juniors, relató que está atrapada en el país gaucho y solo quiere volver al país para estar con sus seres queridos".