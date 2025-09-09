El ambiente en Santa Fe es de profunda preocupación. Colón volvió a perder, esta vez por la mínima diferencia (1-0) frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier General Estanislao López, extendiendo su racha negativa a siete partidos sin victorias y sumiéndose aún más en la zona baja de la tabla. A solo cuatro fechas del cierre de la Primera Nacional, el equipo sabalero sigue sin asegurar su permanencia y tiene serias chances de perder la categoría.

La situación de Colón es crítica y se reafirma semana tras semana: el año del club es calificado como "desastroso en todos los aspectos". En lo que va de la Primera Nacional, el Sabalero ha perdido 18 de los 30 partidos que disputó, un registro alarmante que lo deja antepenúltimo con apenas 28 puntos. Aunque en el último encuentro se notó "otra actitud", al equipo le "costó generar juego" y fue "muy endeble en defensa", pagando caro sus errores. El único gol del partido llegó a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Lucas González, de Estudiantes de Río Cuarto, aprovechó una mala marca de Colón en una pelota parada para cabecear y sentenciar el 1-0. Pese a buscar el empate con "más ganas que fútbol", el conjunto santafesino no pudo romper el "cerrojo defensivo" propuesto por la visita, y el arquero riocuartense Braian Olivera se erigió como figura sobre el final.

Mientras tanto, la vereda opuesta celebra un presente auspicioso. Estudiantes de Río Cuarto sumó su cuarta victoria consecutiva, un triunfo que lo impulsa a la lucha por el primer puesto de la Zona B. Con estos tres puntos, el "León" alcanzó los 53 puntos y se posicionó a solo tres unidades del líder, Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Los dirigidos por Iván Delfino mostraron un "orden táctico" predominante una vez que se pusieron en ventaja, y ahora sueñan con jugar la final por el ascenso.

El camino restante para Estudiantes de Río Cuarto incluye recibir a Mitre el domingo 14 a las 16:00, visitar a Chaco For Ever el sábado 20 a las 15:30, y luego enfrentar a Almirante Brown en Río Cuarto y a Central Norte de Salta, con fechas y horarios aún por confirmar. Para Colón, en cambio, la única batalla que resta es la de la permanencia, en una "caída libre" que mantiene en vilo a toda su hinchada.