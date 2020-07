No es la primera vez que Josep Guardiola se refiere a Lionel Messi y su continuidad en Barcelona. Antes, también en el marco de un conflicto entre "La Pulga" con su club, Pep dijo lo mismo que manifestó hoy. Y es lo siguiente: “Como he dicho, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora. Pero mi deseo con Messi es que siga en Barcelona”.

El entrenador de Manchester City siempre manifestó su admiración por Messi y siempre tuvo la misma opinión sobre la conveniencia de que el rosarino termine su carrera en la entidad catalana.

En rueda de prensa, también habló sobre las chances que el partido entre su equipo y Real Madrid, por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, se juegue finalmente en la ciudad inglesa. Y dijo: “No tengo tanta fuerza como para tener impacto en ese tipo de decisiones. No soy presidente. Nunca he hablado con la UEFA. He dicho muchas veces que queremos jugar en Manchester, pero vamos a aceptar la decisión que sea”.

El entrenador catalán dijo que cuando la Unión Europea de Fútbol brinde el 10 de julio próximo un dictamen sobre este tema ofrecerá su opinión. Manchester City consiguió una gran victoria por 2 a 1 ante Real Madrid en el partido de ida de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu.