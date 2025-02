Guía rápida para entender el Super Bowl

¿Qué es el Super Bowl?

Es el partido que define cada año al equipo campeón de la National Football League (NFL). El del próximo domingo, 9 de febrero, será la edición N° 59 del partido, aunque la NFL tiene más de 100 años de existencia.

El Super Bowl LIX será disputado entre los Kansas City Chiefs , quienes ganaron los últimos dos, y tres de los últimos cinco, y los Philadelphia Eagles , quienes cayeron precisamente ante los Chiefs, hace dos años, en el Super Bowl LVII.

¿Por qué van apenas 59 Super Bowls si la NFL lleva más de 100 años de existencia?

El Super Bowl se jugó por primera ocasión para culminar la temporada de 1966 como un partido entre el campeón de la NFL y el campeón de la AFL, una liga rival. Cuatro años más tarde, se completó la fusión de las ligas, y el Super Bowl V fue el primero que, de manera oficial, decretó al campeón de la NFL. En las cuatro ediciones previas, el campeón de la NFL se coronó dos veces (Green Bay Packers, I y II), y el campeón de la AFL ganó dos (New York Jets, III; Kansas City Chiefs, IV).

Antes de la fusión de las ligas, la NFL reconocía a su campeón con un Juego de Campeonato, disputado por primera ocasión en 1933. De 1920, campaña inaugural de la liga, a 1931, se reconocía como monarca al equipo con la mejor marca, aunque los calendarios de juego no eran uniformes y en reiteradas ocasiones debió intervenir la liga para resolver la cuestión de quién era el campeón. En 1932, se disputó por primera ocasión un juego de playoff para resolver quién era el campeón entre los dos clubes con el mejor porcentaje de victorias: los Chicago Bears y Portsmouth Spartans (pese a que los Green Bay Packers tenían casi el doble de victorias que esos clubes). Bears vencieron a Spartans, estos últimos cayendo hasta el tercer sitio en las posiciones, que se determinaban por porcentaje de victorias.

¿Dónde se juega el Super Bowl?

El Super Bowl se juega anualmente en una sede que se determina con varios años de antelación. En este caso, será la ciudad de New Orleans. Solo dos veces en la historia del juego, uno de los equipos participantes apareció en su propio estadio: los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl LV y Los Angeles Rams en el Super Bowl LVI, un año más tarde.

¿Cuál es el equipo que ha sido campeón más veces en la historia de la NFL?

Los Green Bay Packers ostentan 13 títulos de la NFL, la mayor cantidad para cualquier franquicia. De ellos, solo los últimos dos llegaron vía Super Bowl (XXXI y XLV) a pesar de que los Packers han ganado cuatro Super Bowls, los primeros dos cuando llegaban al partido ya coronados por la NFL.

¿Cuál es el equipo que ha ganado más Super Bowls?

En la era del Super Bowl, los New England Patriots con seis victorias en 11 apariciones son el equipo que más ha disputado, y más ha triunfado, en el partido.

¿Quién es el jugador con más victorias de Super Bowl?

El quarterback Tom Brady, ahora retirado, gano seis de sus nueve apariciones de Super Bowl con los New England Patriots, y después conquistó uno más cuando cambió de equipo y jugó para los Tampa Bay Bucaneers. Sus siete anillos de Super Bowl son la mayor cantidad para cualquier jugador en la historia de la liga.

¿Cómo está eso de los anillos de Super Bowl?

Los equipos campeones de Super Bowl se reconocen con la entrega de un trofeo que lleva el nombre de Vince Lombardi, ex entrenador en jefe de los Green Bay Packers. Pero, a nivel individual, las personas que forman parte de la organización reciben un anillo. Típicamente, se incluye a jugadores, entrenadores y personal ejecutivo, aunque recientemente las franquicias han entregado anillos a todo tipo de personal de tiempo completo dentro de sus organizaciones.

Y, ¿el Trofeo Vince Lombardi?

A diferencia de otras competencias, donde el mismo trofeo solo cambia de manos cada año --como la Copa Stanley de la NHL-- cada año, la NFL entrega un Lombardi nuevo al equipo campeón.

OK, basta con las clases de historia. ¿Cómo se juega al fútbol americano

El objetivo principal del juego es anotar más puntos que el rival. Eso se logra a través de tres fases. A la ofensiva, el equipo tiene la posesión del balón, e intenta anotar puntos al ataque. Es la manera típica de anotar, pero no la única.

A la defensiva, el equipo intenta evitar que el otro equipo anota, pero en situaciones extraordinarias, puede sumar puntos, también.

Finalmente, la tercera fase de juego se denomina de equipos especiales, y ocurre en momentos determinados como el arranque del juego, o las transiciones entre ofensiva y defensiva para un equipo, viceversa para el otro.

Cada equipo tiene una plantilla de jugadores activos para el día de partido de 45 jugadores, pero solo pueden alinear por jugada 11. Existen sustituciones ilimitadas para cada club a lo largo del juego.

Explica mejor eso de la ofensiva, y cómo se anotan típicamente los puntos

Los 11 jugadores ofensivos, a través de jugadas prediseñadas, intentarán anotar con una de dos maneras: la primera ocurre cuando un jugador lleva el ovoide y lo hace cruzar la línea de gol --la línea que separa el campo de juego con la zona de anotación, que es la zona final en cada uno de los extremos del campo-- o cuando un jugador atrapa un balón lanzado, ya adentro de la zona de anotación; o una segunda, mediante una patada con el balón al suelo, y se hace cruzar el ovoide por en medio de los dos postes verticales y sobre el poste horizontal al final de cada zona de anotación.

En el primer caso, la anotación se llama touchdown y vale 6 puntos, pero después de cada touchdown se obtiene la oportunidad de intentar una jugada adicional, ya sea para volver a hacer cruzar el balón por la línea de gol, o atraparlo dentro de la zona de anotación, o mediante patada con balón al suelo. En el primer caso, se asignan 2 puntos adicionales, y en el segundo, 1 más.

En el segundo caso mencionado arriba, pateando el balón al suelo para hacerlo cruzar por los postes en forma de "Y", se anotan 3 puntos.

Para ponerse en posición de anotar, un equipo necesita avanzar el balón por el campo. Ese equipo, el ofensivo, recibe cuatro oportunidades para avanzarlo 10 yardas. En caso de conseguirlo, recibe otras cuatro oportunidades para avanzar otras 10, y así sucesivamente. Pero, en caso de no lograr la distancia para el cuarto intento, debe entregar el balón al otro equipo donde se quedó. Por eso, los equipos pueden elegir, en cuarto intento, en vez de buscar otras cuatro oportunidades, entregar directamente al rival el balón mediante una patada de despeje, con la idea de alejarlo lo más posible de la zona de anotación que debe defender.

El balón se avanza de dos modos posibles: uno es corriendo con él, cuando el ovoide se entrega de mano en mano, y el otro es con un pase al frente, que solo se permite uno por jugada, y debe realizarse desde un punto detrás de la línea donde comienza la jugada.

Y, ¿qué hay con la defensiva?

La defensiva tiene como misión frenar los avances ofensivos, ya sea tapando los carriles por donde se intenta correr, o cortando los pases.

Pero, la defensiva también puede anotar puntos. Puede hacerlo vía el touchdown --igual con valor de 6 puntos y la posibilidad de sumar 1 o 2 más-- si intercepta un pase y lo regresa hasta la zona de anotación contraria, o si recoge un balón suelto de la ofensiva y lo regresa hasta la zona de anotación contraria.

Pero, también existe la posibilidad de hacerlo vía un safety, una jugada en la cual logra derribar a un jugador contrario en su propia zona de anotación, o hacer que pierda el control del ovoide y este salga por los límites de la zona de anotación. En este caso, el equipo defensivo recibe 2 puntos, pero también la posesión del balón subsecuente.

¿Qué hay de especial en los equipos especiales?

Los equipos especiales ingresan al campo en situaciones específicas de transición de posesión, o de puntos anotados. Por ejemplo, se inicia el juego y se reanuda después de cada anotación, con una patada de salida, donde el balón se coloca sobre un tee y un equipo lo entrega al otro en el lado contrario del campo.

Luego, está la patada de despeje, que se realiza típicamente en cuarta oportunidad --aunque puede realizarse en cualquier intento-- donde un equipo que no cree poder alcanzar una nueva serie de oportunidades, entrega la posesión con una patada donde el jugador deja caer el ovoide de las manos y lo impacta con el pie antes de que toque el suelo. No es tan raro ver partidos donde al menos uno de los equipos no despeja una sola vez en el encuentro.

Las formaciones de punto extra después del touchdown y de intento de gol de campo también se consideran jugadas de equipos especiales.

¿Cómo son las posiciones en el fútbol americano?

Se puede definir como un deporte de hiper especialización. Cada posición tiene tareas tan específicas, que difícilmente pueden realizarse por solo cualquier jugador en el equipo.

Por ejemplo, el quarterback es el encargado de dirigir la orquesta a la ofenisva, pero también de lanzar pases. Esa habilidad es tan única, y ha sido desarrollada a tal grado, que es extremadamente raro ver a otro jugador intentando lanzar un pase en un juego, a menos que sea una jugada de truco. De igual modo, los linieros ofensivos, cuya tarea primordial es abrir a base de bloqueos carriles para que otros corran el ovoide, o protejan al quarterback para que tenga tiempo de lanzar, son hombres masivos que se chocan sobre la línea de golpeo con otros hombres igualmente masivos que son los linieros defensivos. Solo por el tamaño y la fuerza requerida para jugar esta posición, es lógico suponer que no cualquier puede desempeñar esta función.

Y, dejando lo deportivo de lado, ¿por qué es tan importante el Super Bowl?

En los Estados Unidos, el fin de semana de Super Bowl es una fiesta extraoficial. Eso se ha ido extendiendo a otras partes del mundo, primordialmente a países como México donde la afición a la NFL es enorme.

Se trata del evento deportivo singular más seguido a nivel norteamericano. Los 10 programas con mayor rating en la historia televisiva de los Estados Unidos son Super Bowls, incluyendo el del año pasado en la posición N° 1.

Además, es el evento deportivo singular que más dinero atrae en la industria del juego y apuestas, también, con un estimado de casi 1,400 millones de dólares proyectado para ser apostado al Super Bowl de este año, vía canales legales, solo en los Estados Unidos.

Toda esa atención hace que adquirir espacios publicitarios durante la transmisión sea notoriamente caro, y típicamente se considera que el Super Bowl sirve para dar inicio formal a las grandes campañas de anunciantes. Para este año, algunos anuncios costaron alrededor de 8 millones de dólares, cada uno, informó la cadena Fox, que transmitirá el encuentro en los Estados Unidos.

Con la llegada de medios de comunicación alternos y plataformas digitales, las avenidas para seguir el Super Bowl, anunciarse en él, o apostar a él, solo se han multiplicado en años recientes.

Y eso, que todavía no mencionamos el show del medio tiempo.

¿Show del medio tiempo?

Cada año, durante el intermedio del juego, se presenta un espectáculo breve, pero con una producción musical multimillonaria. La NFL, a través de una productora asociada, se encarga de montar el espectáculo de aproximadamente 15 minutos, con algunos de los artistas más reconocidos en la historia del entretenimiento.

Michael Jackson, Paul McCartney, Los Rolling Stones, Prince, U2 y Bruce Springsteen han estado entre aquellos artistas que han dejado una huella indeleble en los aficionados a la NFL con sus actuaciones del medio tiempo, pero en años recientes, artistas como Snoop Dogg, Eminem, Beyoncé, Shakira, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Katy Perry, Rihanna y The Weeknd han tenido su momento bajo los reflectores, también.

A veces, el artista o banda principal realiza el show en solitario, pero en otras, sorprende al público con invitados inesperados. Missy Elliott, Lenny Kravitz, Slash y Bad Bunny han estado entre los invitados más reconocidos de años recientes.

¿Quién será el encargado del espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LIX?

Kendrick Lamar, quien apareció previamente con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent y Anderson .Paak en el Super Bowl LVI, volverá adueñarse del escenario principal, esta vez, apenas a una semana de haberse apropiado de cinco Grammys por la canción "Not Like Us", sin duda la más esperada para el espectáculo del presente año.

Prohibido perderse el show, como parte de toda la experiencia de seguir el Super Bowl.