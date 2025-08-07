En una entrevista Guido Herrera rompió el silencio y compartió sus sensaciones tras un primer semestre pobre para Talleres en lo deportivo.

Con casi una década bajo los tres palos de Talleres, el arquero tuvo un mano a mano con el periodista Matías Barzola, y dio detalles de las emociones que atraviesa un jugador profesional en tiempos donde las redes sociales afectan todas las esferas.

El arquero de 33 años se refirió sin filtros al rol que juegan las redes sociales en la vida de un jugador profesional: “Aunque no sea lo recomendable, terminás viendo todo lo que pasa en el celular. Termina el partido y entrás a la publicación de Talleres para ver los comentarios. Y lo ideal es no ver ni cuando ganás ni cuando perdés: con San Lorenzo me deben haber puteado hasta los mudos y con Independiente debe haber habido comentarios buenos”.

Con total honestidad, Herrera reconoció el duro momento que vivió durante los últimos meses: “Hoy estoy muy bien. Estos meses me costaron, fueron muy complicados, pero también de mucho aprendizaje y de entender que es parte del fútbol. Hoy estoy disfrutando de vuelta: recuperé las ganas de venir a entrenar, de querer estar y de cambiar la imagen, porque la que dejamos el primer semestre no es la que queremos dar”.

El arquero también se refirió al peso de sostener el arco de la T: “Es muy pesado. Es un arco en el que tenés que responder siempre. Es muy exigente, pero también muy hermoso. Bien o mal, lo disfruto muchísimo.

En medio de versiones que lo vinculaban con una posible salida, fue claro: “Yo nunca estuve buscando ofertas o desesperado por irme. Sé que algún día va a pasar, me gustaría tener otro desafío en el exterior, pero ahora estoy disfrutando el día a día. Algo que hacía bastantes meses no me pasaba”.