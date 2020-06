Guido Herrera, arquero y referente de Talleres, expresó en Sportia su bronca por la imposibilidad de ir a entrenarse al predio del club de forma individual y bajo un estricto protocolo, debido a las directivas de la AFA sin atender a las provincias en las que sí está permitido por haber superado la pandemia de coronavirus.

- ¿Se modificó algo en el entrenamiento en este último tiempo?

Nosotros entrenamos por videollamada todas las mañanas junto al técnico y al preparador físico. Se sumó otro profesor que labura más específico en lo que es gimnasio. La verdad que todos mantuvimos el peso y aumentamos la masa muscular, se está laburando muy bien en ese sentido. Lo que está pasando es que, gracias a Dios, yo puedo contar con un espacio en el patio para hacer trabajos de arquero que son más específicos, pero tengo compañeros que viven en departamento y se les hace imposible a veces.

- ¿No están saliendo a correr ahora que se puede?

Se puede en ciertos horarios. Los que viven en barrios cerrados tienen mayores posibilidades, pero lo que estamos peleando nosotros es que es un sinsentido que se habiliten ciertos deportes y que el abanico no sea para todos. Un jugador profesional de fútbol puede ir a correr al parque pero no le habilitan el predio del club. Nosotros tenemos un predio muy bueno con ocho canchas en perfecto estado.

- Vos entendés que estarías más cuidado corriendo en el club que en el parque

Si yo te digo que voy a ir a correr al parque en una hora pico en el que está toda la gente, uno tiene más chances de contagiarse que yendo solo al predio, subirse al auto, entrenar y volver a subirse al auto para volver a su casa, luego de implementar todo el protocolo que Talleres ya planteó hace un tiempo. Estamos tratando de que nos escuchen, que cuiden más al jugador. Es lógico que en lo futbolístico y táctico se va a sentir, pero estamos descuidando la integridad del jugador, la cabeza. Es un deporte donde lo psicológico influye mucho y se tendría que empezar a ver porque ya pasó mucho tiempo. El abanico tendría que ser para todos, si se habilitaron ciertos deportes como el hockey y el rugby, no me parece lógico que no nos permitan ir a correr a nuestro predio de forma individual. El problema es que no sabemos cuándo empieza el fútbol. Si nos dijeran que arranca en agosto, septiembre u octubre, la cabeza ya te funciona porque tenés una fecha estimativa. Ahora no, y con la decisión de que no podemos ir al predio, la cabeza se complica mucho más. Esa es nuestra lucha y ojalá que nos escuchen.

- Ustedes están pidiendo abrir el club, pero hay una entidad madre que no los deja

Nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos diciendo que queremos ir de forma individual, sin cruzarnos con nadie en diferentes horarios. Uno conoce su predio y sabe todos los cuidados que hay. Ir a correr a un parque o a la costanera donde no conocés el piso, te vas a cruzar con gente y no sabés el contagio que podés tener. Yo creo que más cuidados que en nuestro predio y solos, no vamos a estar. Es lo que estamos tratando de decir y me parece ilógico que todavía no se haga. Hablo por Talleres, pero supongo que Belgrano e Instituto deben pensar igual porque llega un momento que el jugador profesional no puede estar tanto tiempo encerrado. Nadie quiere sacar ventaja, nosotros estamos pidiendo ir a correr, no a jugar al fútbol. Solamente ir a correr en un espacio amplio. El jugador necesita eso. Yo creo que acá en Córdoba están dadas las condiciones y más con el protocolo que pensó Talleres. Yo creo que hay que dejar la política y algunos egoísmos y tratar de cuidar al jugador.

- ¿Hablaron con las autoridades de la Agencia Córdoba Deportes para que intercedan?

Se está hablando. Ya se hicieron varios pedidos desde el club para poder volver a entrenar. Todos fueron rechazados. Ahora nuestra lucha es contra el Gobierno. Por ahí una charla entre un dirigente y un referente de cada club con el Gobierno de Córdoba. En este caso está el Pichi Campana que fue jugador profesional y debe entender mejor que nadie que un deportista de alto rendimiento no puede estar encerrado cuatro meses esperando para volver. Es simple, qué diferencia hay entre ir a correr a un parque o a la costanera donde está lleno de gente y hacerlo en tu predio en el que estás solo y tenés ocho canchas disponibles. Creo que es una locura y ya te pasa a dar bronca porque nos están cortando las piernas porque no podemos hacer nuestro trabajo. Ya pasó un tiempo bastante largo. Cuando ves que algunos deportes ya empezaron y la gente sale a correr a cierta hora por el parque, y a un jugador que vive de esto no lo dejan ir a su predio, me parece una locura. Espero que esto se reevalúe y tomen las decisiones correctas. Solo queremos entrenar y poder cumplir nuestro trabajo.

Vía TyC Sports