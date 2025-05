Los capitanes Guido Herrera y Nahuel Bustos dieron una conferencia de prensa este martes en el CARD, donde evaluaron el complicado presente del club albiazul, que lo tiene en zona de descenso directo en este primer semestre del 2025.

El arquero Herrera fue el primero en tomar la palabra y se hizo responsable del momento futbolístico que atraviesa el club y explicó el objetivo de la conferencia de prensa: "Fue un semestre que no estuvimos a la altura, nos duele mucho vernos como estamos. Veníamos de buenas campañas y hoy no estuvimos a la altura. Estamos acá para poner la cara, para hacernos responsables. Pedimos con Nahuel estar acá para hacernos cargo."

"La Copa Argentina y la Liga fueron un golpazo, y la Supercopa que nos tocó ser campeones quedó en el olvido porque el presente es muy malo. Somos los encargados de que cuando la gente vaya a la cancha se vuelva contenta y que se sienta identificada, y no lo pudimos mostrar . Estos tres partidos son el prestigio nuestro, del club, de la hinchada y todo lo que abarca Talleres. Hoy ver a Talleres donde está a nadie lo identifica y nos sentimos muy mal.", sostuvo el guardameta albiazul.

Por otra parte, el número 22 de la “T” salió a aclarar la pelea “inventada” con Santiago Fernández, rumor que había comenzado a circular en las últimas horas tras la derrota ante Instituto en el clásico: "No hay cosas extra futbolísticas, hablan y dañan a familias enteras inventando cosas . Este mal momento es futbolístico y mental. No es fácil perder tantos partidos y uno entiende el malestar de la gente. Nahuel creció acá, yo voy a cumplir diez años en el club, sentimos esto como nadie y nos duele mucho, y somos los primeros en pensar qué hacer para levantar. Después lo que pase en lo ajeno no nos corresponde."

Por último, y ante la pregunta de uno de los periodistas presentes, el guardameta explicó los detalles sobre su futuro: “Quiero solo pensar en los tres partidos que quedan. Después se verá mi futuro. Me duele que la imagen sea el final este. Hoy soy lo que soy es por Talleres. Veré qué es lo mejor para todos.”