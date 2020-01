Talleres estaría por anunciar a su segundo refuerzo, a pocos días del cierre del mercado de pases.

La dirigencia albiazul tenía en el foco traer a un delantero del fútbol brasilero. Sonaba Jonathas De Jesús, ex Hannover 96 de Alemania. Sin embargo en las ultimas horas la negociaciones se habría caído y otro nombre cobró mas fuerza para incorporarse al ataque del "Cacique" Medina.

Se trata de Guilherme Parede. Tiene 24 años. El artillero es dueño de la mitad de su pase, y el resto se divide entre Coritiba e Inter.

Medios del país vecino dan por cerrada la contratación y aseguran que ya estaría viajando a Argentina.

Mais informações sobre a negociação do Guilherme Parede para o Talleres-ARG. Qual valor o Coritiba ficaria? Detalhes de valores aproximados passados pelo @robsondl 👇👇👇👇 https://t.co/nEAtyt7IYK

Segundo @BFelipe22 do portal @redecoxa Guilherme Parede fechou com o Talleres de Córdoba. Sendo assim, o Brasil volta a ter um jogador no Campeonato Argentino, o último foi o zagueiro Tiago Pagnussat que defendeu o Lanús até o ano passado.