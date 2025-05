Guillemo Soppe se adjudicó invicto el II Torneo IRT Rápido Grand Prix 2025

Guillermo Gustavo Soppe obtuvo 5 puntos sobre 6 posibles y aventajó por mejor sistema de desempate al Maestro Fide y ex Campeón de Córdoba Ezio Toniutti y al fuerte jugador de primera categoría Carlos Tornquist.

También participaron los actuales Campeones Provinciales Unificados AAPC-FAPC 2024: Sub 1800 Renzo Uez, Sub 2000 Franco Perafan, Partidas Rápidas Alejandro Gómez y los ex campeones de Córdoba Superior Gastón Moisset (quién también es el actual Campeón Provincial Sub 2300) y Pablo Jacobo.

El certamen se jugó a sala llena ya que se completó el cupo disponible.



✓ Los ganadores en las categorías fueron:

• Sub 10: Felipe Allende

• Sub 12: David Montenegro

• Sub 14: Ismael Quinteros

• Sub 18: Renzo Uez

• Supra 65: Mario Lanfri



El evento se realizó bajo la Dirección General y Árbitro Principal del certamen AN Dario Soto, AR Marcos Bute y Maricel del Valle Baravalle.

Cabe resaltar que con un impresionante trabajo, Darío Soto entre 2024 y 2025 lleva realizado más de 15 Torneos IRT jerarquizado notablemente de esta manera el ajedrez cordobés.

Durante el acto de clausura el Club Ajedrez Pensado le brindó un presente a Soppe, quien fuera dos veces Campeón Argentino Superior y varias veces representante Olímpico.