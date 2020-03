En declaraciones a TyC Sports, Gustavo Alfaro, no tuvo grises a la hora de hablar sobre su paso por Boca Juniors. El entrenador, que se fue del club en diciembre pasado y que fue reemplazado por Miguel Ángel Russo, habló del desgaste que representa dirigir al equipo de La Ribera. En ese sentido, fue contundente: "Entre con 56 años y me fui con 82".

Alfaro también habló de Carlos Tevez, sobre el que repartió elogios y críticas. Sobre lo primero se mostró agradecido no sólo con él, sino con Carlos Izquierdoz y Miguel Ángel Russo. “No tenían ninguna necesidad de nombrarme, pero eso habla de la clase de personas que son. Lo hicieron muy bien en esta última parte del torneo”, dijo sobre las personas que lo recordaron en los festejos tras obtener el título de la Superliga.

Sobre la medalla que reciben los campeones, Alfaro no se mostró de acuerdo con tenerla. "Creo que no corresponde que me den una medalla. Que hayas ayudado o atribuido en un determinado momento no quiere decir que lo hayas terminado de conseguir. Ya con el reconocimiento que tuve de parte de Miguel, Tevez y otros jugadores, la conquista ya la tengo. No tengo necesidad de ninguna medalla", fundamentó.

Pero así como en ese tema elogió a Tevez, también tuvo críticas para él al recibir cuestionamientos del jugador, luego de su partida como director técnico de Boca Juniors.

“Me desilusionó, porque fue el jugador al que más respeté”. Y agregó: “Fue el único que supo cuando no iba a jugar y era por respeto a su trayectoria”. Le dije que era el último ídolo en actividad y que en este tiempo de reconstrucción era muy importante, pero que no le podía garantizar la titularidad”.

Más allá de estas diferencias, Alfaro dijo que luego habló con Tevez y que lo hicieron de buenas maneras.