La contundente declaración de Alfaro sobre la Copa América:

El D.T. reconoció que prepara algunos cambios en el 11 inicial, tras el gran esfuerzo contra Perú y Venezuela: "Si, haremos cambios. Sobre todo por el gran desgaste que han tenido algunos jugadores. Tenemos que estar muy bien preparados para enfrentar a un gran rival".

"Una Copa América no me clasifica al Mundial y sí la experiencia que a mí me puede dar, buena o mala, clasificando a cuartos, llegando a la final, siendo campeón o quedando eliminado. Y sé que la experiencia que me llevo es muy rica".

Por otro lado, Alfaro recordó el reciente partido que Ecuador y Brasil disputaron en las Eliminatorias rumbo al mundial de Catar 2022 y sostuvo que "en el partido de Eliminatorias, y con Colombia en Copa América, nos faltó en ataque”.

