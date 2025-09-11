Gustavo Alfaro respaldó a Matías Galarza en medio de las críticas en River

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, expresó su respaldo a Matías Galarza Fonda tras el triunfo del conjunto albirrojo frente a Perú, el martes por las Eliminatorias sudamericanas. El mediocampista fue una de las figuras del encuentro y recibió elogios por parte del técnico argentino.

Galarza, de 21 años, se incorporó a River el 24 de julio y tuvo un inicio prometedor, aunque con el correr de los partidos perdió protagonismo y pasó a integrar el banco de suplentes. Esa situación generó cuestionamientos en torno a su rendimiento y a la decisión de haberlo sumado al equipo en un momento de transición.

Alfaro consideró que el futbolista “aporta soluciones” al seleccionado paraguayo y remarcó que la exigencia de un club como River implica una presión especial para los jugadores jóvenes. En ese sentido, defendió su proceso de adaptación y subrayó la importancia de sostener la confianza puertas adentro del grupo.

El mediocampista, en tanto, manifestó en redes sociales la necesidad de seguir trabajando para consolidarse tanto en el club como en la selección.