Gustavo Costas volvió a ser expulsado y enfrenta una dura sanción por insultos al árbitro

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, fue expulsado en el cierre del partido que su equipo perdió 2 a 1 frente a Tigre en el estadio Presidente Perón. El entrenador insultó al árbitro Darío Herrera luego de la sanción de un penal a favor del visitante, que derivó en el empate parcial y desató una serie de protestas tanto en el campo como en las tribunas.

A los 38 minutos del segundo tiempo, Herrera revisó en el VAR una infracción de Gabriel Rojas sobre Alfio Oviedo y cobró la pena máxima. La decisión generó la reacción inmediata de Costas, quien se dirigió al árbitro con gritos de "ladrón" y debió ser contenido por integrantes de su cuerpo técnico y jugadores. Tras la expulsión, el técnico intentó ingresar nuevamente al campo, lo que quedó reflejado en el informe arbitral.

El incidente podría derivar en una sanción mayor que una fecha de suspensión o multa económica, ya que se trata de la segunda expulsión del entrenador en lo que va del certamen. En la primera jornada, ante Barracas Central, Costas también fue echado por protestas contra el juez Nicolás Lamolina. En ese momento, el Tribunal de Disciplina lo castigó con un partido de suspensión, una multa económica y la obligación de realizar un curso de buenas prácticas y gestión emocional en el deporte.

Al tratarse de una reincidencia, el órgano disciplinario podría aplicar una pena más severa. Según trascendió, la resolución se conocerá el próximo jueves, lo que pondría en riesgo la presencia de Costas en el encuentro del domingo 24 frente a Argentinos Juniors.

Mientras tanto, Racing atraviesa un momento complejo: acumula tres derrotas consecutivas como local y se ubica en la 13ª posición de su grupo en el Torneo Clausura. Además, el próximo martes deberá revertir la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, tras caer 1-0 en el partido de ida.