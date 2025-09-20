Quinteros asume el desafío de levantar a Independiente

Luego de varios días de negociaciones, Independiente confirmó oficialmente a Gustavo Quinteros como su nuevo director técnico. El entrenador, de 60 años, ha firmado contrato con el club de Avellaneda hasta diciembre de 2026. Con esta designación, Quinteros inicia su tercera experiencia como entrenador en el fútbol argentino, sucediendo a Julio César Vaccari, quien había asumido el cargo en junio de 2024.

Antecedentes recientes y logros

Quinteros llega al "Rojo" tras un breve período de solo cuatro meses en Grêmio de Porto Alegre. Sin embargo, su antecedente más destacado en Argentina es su gran campaña con Vélez en 2024, donde se consagró campeón de la Liga Profesional, cortando una racha de once años sin títulos para el "Fortín".

En esa gran campaña, Quinteros logró que Vélez se recuperara de un difícil 2023, en el que luchó por la permanencia. El título de la Liga Profesional se sentenció con un triunfo 2-0 como local ante Huracán. Adicionalmente, este hito en el torneo permitió a Vélez sumar dos trofeos más a sus vitrinas: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Quinteros también fue subcampeón de la Copa Argentina, aunque no pudo dirigir esa final contra Central Córdoba debido a que coincidió con el casamiento de su hija.

El difícil momento del "Rojo"

El equipo de Avellaneda asume la contratación de Quinteros en un momento complejo. El club acumula nueve partidos sin triunfos en los 90 minutos reglamentarios.

Esta mala racha incluye:

La descalificación de la Copa Sudamericana 2025 en octavos de final, luego de una "lamentable batalla" entre los hinchas del club y los de la Universidad de Chile.

La eliminación en octavos de final de la Copa Argentina, al caer 2-0 ante Belgrano.

Dos meses sin ganar como local, racha que motivó la renuncia de Vaccari tras la derrota 1-0 contra Banfield. En aquel partido, el "Rojo" había generado muchas jugadas de gol, pero no logró sentenciar con remates precisos al arco.

Experiencia y debut inminente

Quinteros deberá aplicar sus 20 años de experiencia como DT para aportar tranquilidad a sus dirigidos, algo fundamental para una hinchada que "perdió la paciencia".

Su trayectoria como director técnico comenzó en Bolivia. Previamente, como futbolista, jugó siete años en ese país, llegando a representar a la Selección en el Mundial de Estados Unidos 1994. Tras su inicio en Bolivia (con pasos por Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero, y una temporada intermedia en San Martín de San Juan), Quinteros dirigió Emelec de Ecuador por cuatro años, donde consiguió dos títulos. También tuvo pasos por Medio Oriente, Tijuana de México y un ciclo de cuatro años en Colo-Colo de Chile.

El debut de Quinteros con Independiente será un desafío mayúsculo: deberá medirse ante Racing, como visitante, en el Clásico de Avellaneda.