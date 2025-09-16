Gustavo Quinteros será el nuevo técnico de Independiente y debutará en el clásico de Avellaneda

Independiente ya tiene definido a su próximo director técnico. Gustavo Quinteros, de 60 años, alcanzó un acuerdo de palabra con la dirigencia del club y se convertirá en el reemplazante de Julio Vaccari, quien presentó su renuncia luego de la derrota contra Banfield.

El entrenador, campeón con Vélez en 2024 y con un extenso recorrido internacional, viajará en las próximas horas desde Miami para firmar contrato hasta diciembre de 2026. De esta manera, su debut se dará en un escenario especial: el clásico frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El encuentro de este fin de semana ante San Lorenzo quedará en manos de Carlos Matheu, acompañado por Eduardo Tuzzio, quienes dirigirán al equipo de manera interina.

La llegada de Quinteros coincide con un momento delicado para el Rojo, que arrastra diez partidos sin triunfos, fue eliminado de la Copa Argentina y la Sudamericana, y se encuentra último en su zona del Torneo Clausura. Sus principales objetivos serán levantar el nivel del plantel, sumar puntos de inmediato y reencauzar la temporada con miras a la clasificación a una copa internacional en 2026.

Con dos décadas de trayectoria, Quinteros acumula 13 títulos y un porcentaje de efectividad cercano al 58%. A lo largo de su carrera pasó por clubes de Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, México, Arabia Saudita y Brasil, además de dirigir a las selecciones de Bolivia y Ecuador. En Independiente trabajará con el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en Vélez: Leandro Desábato, Maximiliano Quesada, Rodrigo Quinteros y el preparador físico Hugo Roldán.