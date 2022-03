Haas confirma la baja de Mick Schumacher en el Arabia Saudí F1

Durante la Q2, Mick Schumacher sufrió un accidente a alta velocidad, el alemán golpeó los muros de hormigón de la curva 10 después de perder el control de su coche.

El monoplaza de Schumacher quedó prácticamente destrozado tras ese impacto lateral y el piloto necesitó ayuda de la asistencia médica. Después de un primer chequeo en el centro médico del circuito de Yeda, se confirmó que no tenía lesiones físicas.

Sin embargo, el alemán fue trasladado en helicóptero al hospital de las Fuerzas Armadas Rey Fahad, cerca del trazado saudí, para realizar controles de precaución adicionales.

Pese a ello, el director del equipo Haas, Gunther Steiner, descartó la participación de Schumacher en la carrera del domingo, ya que podría verse obligado a pasar la noche en el hospital.

"Lo mejor es que aparentemente Mick no tiene lesiones, está en el hospital en este momento y está siendo evaluado por los médicos, por lo que está en buenas manos ahora mismo", dijo Steiner en un comunicado oficial del equipo.

"Existe la posibilidad de que tenga que quedarse en el hospital en observación durante la noche. Basándonos en estos hechos, hemos decidido que su coche no correrá mañana".

Durante la larga bandera roja que provocó el accidente de Mick Schumacher, Steiner ya había dejado caer que retirarían su coche para la carrera del domingo.

"Asumir cualquier riesgo mañana no está en los planes, ya sabes, vamos a Melbourne dentro de dos semanas, es mejor concentrarse en eso para asegurarnos de que llegamos en un buen estado de forma allí", dijo el director del equipo americano a F1 TV.

"Todo el monoplaza debe volver a revisarse de todos modos después de un impacto como este, por lo que tendremos que construir un coche completamente nuevo", añadió.

Steiner reveló que el equipo no tuvieron comunicación por radio con Schumacher tras el accidente, lo que significa que el equipo tuvo que esperar a la confirmación oficial para conocer las condiciones de su piloto.

"No tuvimos ninguna comunicación con él por radio tras el impacto, porque es todo digital y se rompió. Así que no sabíamos nada. Luego recibimos el mensaje de que estaba consciente, y eso era lo más importante. Y después, tan pronto como lo sacaron del coche, dijeron que no tenía lesiones físicas", concluyó.

Mick dejó un mensaje a todos los que se preocuparon por su estado de salud.

https://es.motorsport.com/

Espn