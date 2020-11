El profesional Leopoldo Luque, médico personal de Maradona dio el diagnóstico, pero si desarrolló el estado general de su paciente.

"Descarto absolutamente un cuadro de descompensación y no vinimos de urgencia", explicó Luque. "Yo le dije: 'Vamos a la clínica, podés mejorar en unos aspectos' y accedió. A veces no me quería recibir. En estas circunstancias hay que ir adelante".

"El día anterior estaba entrenando. Me enteré que el viernes no se quedó en la cancha. Fui a verlo, no estaba con ánimo... El cumpleaños debió ser un aspecto que lo complica", agregó.

"No está deshidratado, pero esas percepciones se corroboran por laboratorio. Estaba bien y empeoró. Decidimos trasladarlo", dijo Luque.

"A Diego cuesta convencerlo. Cuando le dije de venir, quiso. Ahora se hacen estudios de laboratorio de rutina, en base a eso después se ve qué se hace. El chequeo es tomografía de cerebro. Ya se lo hicimos hace unos meses", dijo.

"Acá hay que diferenciar la parte anímica de la física, que no está bien. No está bien psicológicamente, porque en estos casos uno se alimenta mal, cambia todo", dijo.

"Desmiento una recaída en su cuadro de adicciones, no sería una clínica para traer a un paciente de ese estilo", sostuvo.