Habló Martino tras la renuncia y contó los motivos por los que se aleja del Inter Miami

Gerardo Martino rompió el silencio este viernes, luego de haber anunciado su sorpresiva renuncia como director técnico de Inter Miami, tras la eliminación del equipo en los playoffs de la Major League Soccer (MLS). En una conferencia de prensa realizada en el Chase Stadium de Miami, acompañado por el propietario del club, Jorge Mas, el entrenador argentino explicó los motivos detrás de su salida.

"Para bajarle un poco el tono a rumores, por cuestiones estrictamente personales tengo que dejar Inter. No podemos continuar el año próximo. Necesito estar en Rosario por cuestiones personales", afirmó Martino, con visible serenidad. La decisión sorprendió a muchos, ya que se dio a conocer poco después de la eliminación de Inter Miami en la fase de playoffs de la MLS, un torneo que había generado grandes expectativas debido a la presencia de Lionel Messi en el plantel.

Martino, de 62 años, estuvo al frente de la franquicia de Miami desde mediados de 2023, cuando reemplazó a Phil Neville. Durante su gestión, el Tata condujo al equipo en 67 partidos, con 38 victorias, 13 empates y 16 derrotas. Bajo su dirección, Inter Miami consiguió importantes títulos como la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024.

En relación a su vínculo con Lionel Messi, Martino destacó el contacto cercano que mantuvo con el astro argentino a lo largo del último año y medio. "Este es probablemente el año y medio donde más cercanos hemos estado", afirmó. Sin embargo, aclaró que la decisión de su salida fue tomada mucho antes de la eliminación del equipo en los playoffs: "La decisión definitivamente la tomé antes del primer partido de playoffs. No quería que hubiera ninguna distracción. Todo estaba decidido algunas semanas antes", explicó Martino.

El técnico también se refirió a su relación con los jugadores, quienes se enteraron de su renuncia después de la eliminación. "Cuando fui a hablar con los futbolistas ya sabían lo que pasaba. Cuando uno habla de cosas personales, no se trata de cómo jugar, cuál es el proyecto o qué opina el equipo, sino de cuestiones que son mucho más profundas", aclaró el ex DT de la selección argentina.

Sobre su futuro inmediato, Martino dejó en claro que no tiene planes de regresar al fútbol argentino en el corto plazo. "No considero viable volver al fútbol argentino en este momento. Mi idea es no trabajar por varios meses del año próximo", dijo, sin cerrar por completo la puerta a una posible vuelta en el futuro.

Finalmente, el Tata agradeció el apoyo y la comprensión del club y su cuerpo técnico. "Fue un honor formar parte de este proyecto y haber vivido este proceso en Inter Miami, pero ahora necesito atender mi situación personal", concluyó.