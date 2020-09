Actividad del viernes para la Fórmula 1 en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia, donde los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas dominaron el clasificador del segundo ensayo. Por su parte, Norris completó el top tres.

Hamilton marcó un tiempo de 1m20s192, dejó como escolta a Bottas a una diferencia de 26 centésimas y tercero a Norris a 897 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Pierre Gasly y Max Verstappen.

