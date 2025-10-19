Inter Miami cerró la fase regular de la MLS con una actuación contundente, al golear 5-2 a Nashville como visitante, asegurando así la tercera posición de la Conferencia Este. El equipo dirigido por Javier Mascherano exhibió una notable reacción tras un inicio complicado y, de la mano de un Lionel Messi imparable, revirtió el marcador adverso para cerrar el encuentro con una goleada categórica.

El conjunto de Florida sufrió durante la primera media hora del encuentro, momento en el que Nashville fue ampliamente superior, generando varias ocasiones claras que exigieron al arquero Rocco Ríos Novo. Sin embargo, cuando el equipo peor la pasaba, apareció la genialidad de Messi para abrir el marcador a los 34 minutos con una jugada individual característica de su repertorio: control con el pecho, elusión de tres rivales y una definición precisa al palo.

A pesar del esfuerzo del astro argentino, el dominio local se tradujo en dos goles antes del descanso, por lo que Inter Miami se fue al entretiempo 2-1 abajo.

Una remontada con sello de MVP

En el complemento, las Garzas salieron con una actitud renovada y lograron igualar el marcador rápidamente, gracias a un penal ejecutado por Messi. La racha goleadora del rosarino no se detuvo, ya que asistió a Baltasar Rodríguez en el tercer tanto del equipo.

El capitán completó su hat-trick a los 37 minutos del complemento con otra definición de zurda, tras una pared elaborada con Telasco Segovia. Sobre el final del encuentro, Messi volvió a brillar al asistir al venezolano Segovia para sellar el 5-2 definitivo.

Con un saldo de tres goles y una asistencia, Messi fue la gran figura de la noche, consolidando su dominio estadístico al cerrar la fase regular como el máximo artillero de la MLS con 29 tantos, adjudicándose así el Botín de Oro.

El triunfo no solo sirvió para consolidar el poder ofensivo del equipo de Mascherano, sino que también reforzó su confianza de cara a la etapa decisiva del campeonato, llegando a los playoffs con un Messi en su mejor versión.

Casualmente, Inter Miami y Nashville volverán a verse las caras en la primera ronda de los playoffs, en una serie que se disputará al mejor de tres partidos y que promete ser una de las más atractivas de la postemporada. El partido se disputó el sábado 18 de octubre de 2025.