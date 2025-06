Un adiós anunciado por la urgencia de resultados

La salida de Arzubialde no fue una sorpresa total, sino el desenlace de una situación que venía complicándose. El propio técnico había sentenciado que "el viernes es ganar o ganar", consciente de que Racing no conseguía una victoria desde hacía seis fechas. Además, el presidente Manuel Pérez había advertido que, de no obtenerse los resultados esperados, las horas de Arzubialde al frente del equipo estaban contadas.

La derrota ante Deportivo Madryn fue la gota que rebalsó el vaso. Racing, que necesitaba imperiosamente los tres puntos para mantenerse en el cargo, cayó 3-2 en su propia casa. El equipo arrastraba una racha de siete encuentros sin conocer la victoria, lo que lo dejó momentáneamente fuera de la zona de clasificación en la Zona A de la Primera Nacional. Desde su asunción, Arzubialde solo había conseguido un triunfo, aquella "lejana goleada" contra Ferro en el Miguel Sancho.

Detalles de un partido clave: Racing vs. Deportivo Madryn

El encuentro, disputado el viernes 20 de junio de 2025, fue por la fecha 19 de la Primera Nacional. El ambiente en el Miguel Sancho reflejaba la tensión, y el resultado final de 3 a 2 a favor de la visita selló el destino del DT.

Goles de Racing: Lautaro Villegas abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, y Wilfredo Olivera descontó a los 42 minutos del segundo tiempo.

Goles de Deportivo Madryn: Germán Rivero igualó a los 15 minutos, Elías Ayala puso el 2-1 con un golazo de chilena a los 47 minutos del primer tiempo, y Bruno Pérez amplió la ventaja a 3-1 a los 13 minutos del segundo tiempo.

El partido fue dirigido por el árbitro Nelson "Chino" Sosa.

El malestar del público presente en el Miguel Sancho fue evidente, con cánticos y hasta insultos dirigidos a jugadores, entrenador y directivos tras los goles de la visita.

El balance de la gestión de Arzubialde

La campaña de Héctor Arzubialde duró solo 9 partidos. Su registro al mando de Racing fue de:

Un triunfo

Cinco empates

Cuatro derrotas

Tras anunciar su renuncia, Arzubialde expresó su agradecimiento: “Me voy agradecido de la gente, los dirigentes y seguramente será el momento de hacer una fuerte autocrítica de todos”. Además, manifestó que lo sucedido en el campo no fue "una cuestión netamente futbolística sino anímica". Señaló que fue la primera vez que se alejaba tan rápido de un puesto de trabajo, y agregó que la decisión era suya, considerándola lo mejor para el club, dándole la posibilidad de "trabajar con nueva gente". El ex-DT también pidió disculpas a la gente por no haber logrado los resultados esperados, que hubieran prolongado su estadía.

El presente y futuro inmediato de Racing

La derrota dejó a Racing con 23 puntos en la Zona A, mientras que el líder, Atlanta, suma 35 unidades. El equipo ahora deberá buscar un nuevo rumbo para reingresar a la zona de clasificación. Su próximo compromiso será una visita a Alvarado de Mar del Plata, el domingo 29 de junio, a las 15:30 horas, por la fecha 20 del torneo.