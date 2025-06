Héctor Baldassi: "Espero que algún día, la política se de cuenta de lo importante que es el deporte"

Se definió el finalista del Play Off del Torneo Apertura Damas "A" 2025

Deportes

Por la Ronda 2 de los Play Off del Torneo Apertura Damas "A", La Tablada venció 2-1 a Palermo Bajo y se metió en la Final del Play Off donde enfrentará el sábado próximo a Córdoba Athletic (finalizó como el mejor de Fase Clasificatoria y logró el pase directamente a la Final del Play Off).