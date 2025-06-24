HFC 128 pasó por Villa Carlos Paz con combates en K-1 y Kick Boxing
La edición número 128 de la competencia se hizo presente en el Club Social y Deportivo Sarmiento de la ciudad serrana.
La acción de los deportes de contacto regresó con fuerza, cuando la HFC (Hugo's Fight Club) presentó su esperada edición número 128.
El Club Social y Deportivo Sarmiento de Villa Carlos Paz fue el escenario de una jornada cargada de emoción y combates de alto impacto.
La edición 128 de HFC, un evento importante en el mundo de los deportes de contacto, está a cargo de Hugo Suárez, el presidente de la Federación Cordobesa de AMM y Kick Boxing, quien ha sido un eslabón fundamental en el crecimiento de estas disciplinas en la provincia y asegura que el evento presentará combates que mantendrán a todos impactantes al borde de sus asientos.
TITULOS PROVINCIALES
1-GONZALO VERA VS AGUSTIN SARFATI (65KG)
(GANADOR)
2-MICAELA TORRES VS EVANGELINA MIRANDA (51KG) TP SEMIPRO
(GANADOR)
3-FACUNDO QUIROZ VS RODRIGO CONDORI (78KG) TP SEMIPRO
(GANADOR)
4-LEANDRO CEJAS VS SANTIGO CAMPOS (67KG) TP SEMIRPO
5-RODRIGO LEIVA VS FRANCO PONCE (75KG) TP SEMIPRO (GANADOR)
6-LUCAS MURUA VS RAMIRO LOPEZ (SEMIPRO) TN
(GANADOR)
7-NAHUEL GONZALEZ VS CRISTIAN ENRIQUE LUQUE 75KG TP
(GANADOR)
8- MARCOS RUARTE (CRUZ DEL EJE)VS SANTIAGO RUIZ (la falda) 60KG TP
(GANADOR)
9-JAIRO ALANIZ VS LUCIANO GUERRERO (61KG) TP
10-GABRIEL ALMADA VS AGUSTIN TORRES (PESADOS) TP (GANADOR)
11-TOMAS PASCULI VS MAXIMO LEZCANO 57KG TN (GANADOR)
EXHIBICION SIN FALLOS
*CATALINA BURRUT (BS. AS.) VS ALDANA ABIGAIL (KNOCAUT V.A.)
*ROXANA MICAELA FIGUEROA (DAVID CHIRI) VS MARIANA ELISABET BUSTAMANTE (KNOCAUT V.A.)
*TEO SALVADOR (LEONA TEAM) VS GUILLERMO NICOLAS BERNAL VALDEZ (KNOCAUT V.A.)
*PABLO CENTENO (CHIRI DAVID) VS FERNANDO SAUCEDO (HFC)
*GIOVANNI MAURO (LEONA TEAM) VS LIONEL CORDOBA (Knocaut V.A.)
*LEONEL CORDOBA (SERGIO BARRIONUEVO) VS SANTINO RAMOS (MATIAS LUNA)
*JUAN CRUZ QUIROGA (HFC) VS CESAR TELLO (PALERMO)
*BENJAMIN VACA (SERGIO BARRIONUEVO) VS JOAQUIN FEIJOO
*JUAN CRUZ QUIROGA (HFC) VS PEDRO CARRIZO GONZALEZ (PALERMO)
*GIOVANNI MAURO (LEONA TEAM) VS BENJAMIN VACA (SERGIO BARRIONUEVO)
*YANDEL ZAPATA CRUZ (KNOCAUT V.A.) VS MAXIMILIANO RODRIGUEZ (WARRIOM)
*SANTINO PERALTA (DIENTE TEAM) VS EMANUEL MARCHISONE (MONA TEAM)
*TIAGO BULACIO (PALERMO) VS DYLAN LUNA (HFC)
-LUZ MARIA FIJIN (ESTEBAN QUIROGA) venció a KIARA ALDECOA (MENDIETA TEAM) KICK LIGHT
-GUADALUPE BARRIONUEVO (MENDIETA TEAM) venció a LUNA AYELEN MARTINEZ (KNOCAUT V.A) KICK LIGHT
-AGUSTIN ORTIZ (RAUL ORTIZ) VS JOAQUIN FEIJOO KICK LIGHT EMPATE
-GUADALUPE BARRIONUEVO (MENDIETA TEAM) KICK LIGHT venció a BIANCA NATASHA QUINTEROS (DAVID CHIRI)
-VALENTIN NEHEMIAS (ESTEBAN QUIROGA) venció a LORENZO BARTELLONE (PABLO FEIJO) KICK LIGHT
-ESTEBAN JAVIER BERNAL VALDEZ (KNOCAUT V.A.) KICK LIGHT venció a SANTIAGO CRUZ (MENDIETA TEAM)
-ALEJANDRO CENTENO (SERGIO BARRIONUEVO) venció a FERNANDO SAUCEDO (HFC) KICK LIGHT
-DANIELA BEATRIZ OTRERA (SERGIO BARRIONUEVO) venció a NELIDA VELEZ (PALERMO) KICK LIGHT
-EZEQUIEL BUSTOS (MACHADO) venció a RODRIGO EZEQUIEL ANCIETA (MARCOS ROMERO) KICK LIGHT.