HFC 128 pasó por Villa Carlos Paz con combates en K-1 y Kick Boxing

La acción de los deportes de contacto regresó con fuerza, cuando la HFC (Hugo's Fight Club) presentó su esperada edición número 128.

El Club Social y Deportivo Sarmiento de Villa Carlos Paz fue el escenario de una jornada cargada de emoción y combates de alto impacto.

La edición 128 de HFC, un evento importante en el mundo de los deportes de contacto, está a cargo de Hugo Suárez, el presidente de la Federación Cordobesa de AMM y Kick Boxing, quien ha sido un eslabón fundamental en el crecimiento de estas disciplinas en la provincia y asegura que el evento presentará combates que mantendrán a todos impactantes al borde de sus asientos.

TITULOS PROVINCIALES

1-GONZALO VERA VS AGUSTIN SARFATI (65KG)

(GANADOR)

2-MICAELA TORRES VS EVANGELINA MIRANDA (51KG) TP SEMIPRO

(GANADOR)

3-FACUNDO QUIROZ VS RODRIGO CONDORI (78KG) TP SEMIPRO

(GANADOR)

4-LEANDRO CEJAS VS SANTIGO CAMPOS (67KG) TP SEMIRPO

5-RODRIGO LEIVA VS FRANCO PONCE (75KG) TP SEMIPRO (GANADOR)

6-LUCAS MURUA VS RAMIRO LOPEZ (SEMIPRO) TN

(GANADOR)

7-NAHUEL GONZALEZ VS CRISTIAN ENRIQUE LUQUE 75KG TP

(GANADOR)

8- MARCOS RUARTE (CRUZ DEL EJE)VS SANTIAGO RUIZ (la falda) 60KG TP

(GANADOR)

9-JAIRO ALANIZ VS LUCIANO GUERRERO (61KG) TP

10-GABRIEL ALMADA VS AGUSTIN TORRES (PESADOS) TP (GANADOR)

11-TOMAS PASCULI VS MAXIMO LEZCANO 57KG TN (GANADOR)

EXHIBICION SIN FALLOS

*CATALINA BURRUT (BS. AS.) VS ALDANA ABIGAIL (KNOCAUT V.A.)

*ROXANA MICAELA FIGUEROA (DAVID CHIRI) VS MARIANA ELISABET BUSTAMANTE (KNOCAUT V.A.)

*TEO SALVADOR (LEONA TEAM) VS GUILLERMO NICOLAS BERNAL VALDEZ (KNOCAUT V.A.)

*PABLO CENTENO (CHIRI DAVID) VS FERNANDO SAUCEDO (HFC)

*GIOVANNI MAURO (LEONA TEAM) VS LIONEL CORDOBA (Knocaut V.A.)

*LEONEL CORDOBA (SERGIO BARRIONUEVO) VS SANTINO RAMOS (MATIAS LUNA)

*JUAN CRUZ QUIROGA (HFC) VS CESAR TELLO (PALERMO)

*BENJAMIN VACA (SERGIO BARRIONUEVO) VS JOAQUIN FEIJOO

*JUAN CRUZ QUIROGA (HFC) VS PEDRO CARRIZO GONZALEZ (PALERMO)

*GIOVANNI MAURO (LEONA TEAM) VS BENJAMIN VACA (SERGIO BARRIONUEVO)

*YANDEL ZAPATA CRUZ (KNOCAUT V.A.) VS MAXIMILIANO RODRIGUEZ (WARRIOM)

*SANTINO PERALTA (DIENTE TEAM) VS EMANUEL MARCHISONE (MONA TEAM)

*TIAGO BULACIO (PALERMO) VS DYLAN LUNA (HFC)

-LUZ MARIA FIJIN (ESTEBAN QUIROGA) venció a KIARA ALDECOA (MENDIETA TEAM) KICK LIGHT

-GUADALUPE BARRIONUEVO (MENDIETA TEAM) venció a LUNA AYELEN MARTINEZ (KNOCAUT V.A) KICK LIGHT

-AGUSTIN ORTIZ (RAUL ORTIZ) VS JOAQUIN FEIJOO KICK LIGHT EMPATE

-GUADALUPE BARRIONUEVO (MENDIETA TEAM) KICK LIGHT venció a BIANCA NATASHA QUINTEROS (DAVID CHIRI)

-VALENTIN NEHEMIAS (ESTEBAN QUIROGA) venció a LORENZO BARTELLONE (PABLO FEIJO) KICK LIGHT

-ESTEBAN JAVIER BERNAL VALDEZ (KNOCAUT V.A.) KICK LIGHT venció a SANTIAGO CRUZ (MENDIETA TEAM)

-ALEJANDRO CENTENO (SERGIO BARRIONUEVO) venció a FERNANDO SAUCEDO (HFC) KICK LIGHT

-DANIELA BEATRIZ OTRERA (SERGIO BARRIONUEVO) venció a NELIDA VELEZ (PALERMO) KICK LIGHT

-EZEQUIEL BUSTOS (MACHADO) venció a RODRIGO EZEQUIEL ANCIETA (MARCOS ROMERO) KICK LIGHT.