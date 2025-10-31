Historia y fútbol: el Kempes se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos

El próximo jueves 7 de noviembre, el Museo Provincial del Deporte, ubicado en el estadio Mario Alberto Kempes, formará parte de una nueva edición de la Noche de los Museos con una muestra especial titulada “Córdoba Mundialista”.

La actividad estará centrada en recordar la participación de la ciudad en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, cuando el entonces Estadio Córdoba fue una de las sedes del certamen. Durante la jornada, el público podrá recorrer distintos espacios del estadio y acceder a una exposición que incluirá camisetas, material audiovisual, objetos originales y documentos históricos relacionados con diferentes ediciones de la Copa del Mundo.

Además, se presentarán obras del artista plástico Aldo Van Meegroot, quien exhibirá una serie de pinturas inspiradas en figuras destacadas del fútbol internacional.

El recorrido abarcará tanto el museo como sectores emblemáticos del estadio, entre ellos los vestuarios, el campo de juego y tribunas históricas, ofreciendo una experiencia inmersiva bajo el marco de esta tradicional celebración cultural.

La entrada será libre y gratuita, y el horario de apertura se extenderá de 20:00 a 01:00. Con esta propuesta, el Museo Provincial del Deporte se suma a la agenda cultural que cada año reúne a miles de visitantes en distintos puntos de Córdoba.